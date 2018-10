Tài xế đi ô tô che biển hô đổ đầy bình xăng rồi… phóng đi như một cơn gió

(Dân Việt) Nam thanh niên điều khiển “xế hộp” vào cây xăng yêu cầu đổ đầy bình rồi sau đó nhấn ga bỏ chạy, quỵt tiền xăng.

Clip: Nam thanh niên yêu cầu đổ đầy xăng rồi quỵt tiền, nhấn ga bỏ chạy (Nguồn: Tom) Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h sáng 15/10 tại cây xăng số 32 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Theo clip, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Vios vào cây xăng đổ xăng. Sau khi bình xăng đã được nhân viên đổ đầy thì nam thanh niên thản nhiên bước vào bên trong xe ô tô. Lúc này nhân viên cây xăng nghĩ chủ xe vào ô tô lấy tiền nên không phản ứng gì, nhưng sau đó bất ngờ tài xế nhấn ga bỏ chạy. Nhân viên cây xăng đuổi theo tài xế ô tô nhưng không kịp. Hình ảnh lái xe ô tô nhấn ga bỏ chạy sau khi đổ xăng xe. Ông Bùi Xuân Bách, Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Bạch Đằng (đơn vị quản lý cây xăng số 32 cầu Diễn) cho biết, theo nhân viên báo cáo lại, thời điểm trên, một nam thanh niên khoảng 25 tuổi vào cây xăng hô đổ đầy bình xăng, hết số tiền 700.000 đồng. Nhưng sau đó, lái xe ô tô không trả tiền mà lên xe nhấn ga bỏ chạy về hướng trung tâm Hà Nội. Chiếc xe vào đổ xăng được che biển số. Sau vụ việc, nhân viên cây xăng đã làm đơn trình báo vụ việc tới cơ quan công an phường.

