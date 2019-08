Tài xế Doãn Quý Phiến bất ngờ xuất hiện ở cổng trường Gateway

(Dân Việt) Chiều 30/8, tài xế Doãn Quý Phiến và bà Nguyễn Bích Quy đã có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường liên quan đến vụ án học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong.

Chiều 30/8, ghi nhận của PV Dân Việt cho thấy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường tại trường Gateway để điều tra nguyên nhân cháu bé 6 tuổi - học sinh trường Getway tử vong.

Tại buổi thực nghiệm hiện trường, ông Phiến đã thực hiện lại việc lái xe từ bãi gửi xe Ký túc xá (KTX) Học viện Báo chí và Tuyên truyền về trường Gateway, cũng như những hoạt động đã diễn ra trong khuôn viên nhà trường.

Buổi thực nghiệm có mặt đại diện Viện KSND quận Cầu Giấy, các luật sư, đại diện nhà trường, các nhân viên y tế thực hiện cấp cứu cho cháu bé hôm xảy ra sự cố, nhân viên tên Chung (người trực tiếp bế cháu bé từ xe ô tô vào phòng cấp cứu).

Về phía gia đình cháu bé, ông Sơn (bố cháu L.H.L) cùng hai luật sư Vũ Gia Trưởng và Phạm Hương Giang có mặt.

Hai nhân vật chính trong buổi thực nghiệm là bị can Nguyễn Bích Quy - người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Vô ý làm chết người” và ông Doãn Quý Phiến - người điều khiển chiếc xe chở 13 học sinh, trong đó có cháu L.H.L đến trường ngày 6/8.

Gia đình của nạn nhân và luật sư có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường vụ án.

Theo nguồn tin của PV, trước đó, cơ quan điều tra đã tiến hành thực nghiệm tại bãi đỗ xe trong KTX Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trao đổi nhanh với PV về sự việc trên, luật sư Phạm Hương Giang - luật sư của gia đình nạn nhân cho biết, buổi thực nghiệm dự kiến diễn ra trong thời gian dài.

Theo nội dung sơ bộ vụ việc, khoảng 6h ngày 6/8, ông Doãn Quý Phiến (nhân viên của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà) lái xe Ford Transit BKS 29B-069.56 từ bãi gửi xe đến đón bà Nguyễn Bích Quy rồi cả hai đi đón các cháu học sinh đến trường, trong đó có cháu Lê Hoàng Long (6 tuổi).

Đến 7h25 cùng ngày, xe ô tô đưa các cháu tới trường. Bà Quy đưa các cháu xuống xe rồi đóng cửa lại, còn ông Phiến điều khiển xe về lại bãi trông giữ xe.

Khoảng 15h30 cùng ngày, ông Phiến quay lại xe ô tô để lái đến trường đón học sinh ở cổng phụ. Khi xe đến, bà Quy mở cửa xe ô tô để cho các cháu học sinh lên xe thì nghe thấy tiếng la hét có người chết.

Ông Phiến mở cửa lái xe của ô tô xuống thì thấy cháu L.H.L đang nằm ngửa ngay sau ghế lái. Mọi người đã bế cháu Long vào trong trường rồi đưa cháu vào bệnh viện E cấp cứu. Tuy nhiên, cháu bé đã tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT - Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Bích Quy, đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với người phụ nữ này.