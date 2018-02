Tài xế dừng ô tô “nói chuyện” với người đi xe máy, 1 người tử vong

(Dân Việt) Sau cú phanh gấp, tài xế ô tô dừng xe xuống đường “nói chuyện” với người đàn ông chạy xe máy cắt mặt thì xảy ra ẩu đả khiến 1 người thiệt mạng.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Sa và hung khí gây án Cơ quan CSĐT Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Sa (43 tuổi, ngụ Kon Tum) để điều tra, làm rõ hành vi gây ra cái chết đối với anh H.H.K. (45 tuổi, ngụ Kon Tum). Theo cơ quan công an, trước đó, vào tối 27.1, Sa điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, khi đến đoạn giao với đường Nguyễn Văn Linh (phường Lê Lợi, TP Kon Tum) thì thắng gấp do anh K. chạy xe máy băng qua đường. Sau cú phanh gấp, tài xế Sa dừng xe “nói chuyện” với anh K. và xảy ra cự cãi. Bị anh K. đánh vào mặt, tài xế Sa lấy rựa (dụng cụ dùng để báy lốp ô tô) đuổi đánh lại. Sau khi chém gục anh K., tài xế Sa điều khiển ô tô đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hiện vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

