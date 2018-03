Tài xế dừng xe quá 5 phút tại trạm BOT bị xử phạt

Dừng xe quá 5 phút tại Trạm T2, tài xế ô tô bị Công an quận Thốt Nốt (Cần Thơ) xử phạt hành chính 150.000 đồng về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu.

Chiều 9/3, Công an quận Thốt Nốt (TP.Cần Thơ) đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Minh Hùng (38 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) do dừng xe quá 5 phút tại Trạm T2 ở quận Thốt Nốt.

Tài xế này bị xử phạt hành chính 150.000 đồng về lỗi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, theo điểm a, khoản 1, điều 5 Nghị định 46.

Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 9.3. Khi đó, ông Hùng điều khiển ôtô biển số Khánh Hòa lưu thông hướng từ An Giang đi TP.Cần Thơ.

Khi đến Trạm T2, ông Hùng không chấp hành biển báo cấm (cấm dừng xe quá 5 phút) và cho phương tiện đậu tại làn thu phí số 4 khoảng gần 1 giờ.

Sau đó, cảnh sát làm nhiệm vụ tại trạm T2 đã hướng dẫn, yêu cầu ông Hùng điều khiển phương tiện ra khỏi làn thu phí tránh ùn tắc giao thông, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính.

Lãnh đạo Công an TP.Cần Thơ cũng cho biết sau khi ra quyết định xử phạt hành chính, Công an quận Thốt Nốt đã gửi giấy mời ông Hùng đến trụ sở làm việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại Trạm T2 vào tối 27 và rạng sáng 28/2 vừa qua.

Sau khi nhận giấy mời, ông Hùng nêu lý do bận việc cá nhân và hẹn ngày 19.3 sẽ đến làm việc theo yêu cầu của cơ quan công an.

Trước đó, vào ngày 28/2, Công ty CP Đầu tư Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang đã gửi báo cáo đến UBND TP Cần Thơ và Bộ GTVT đề nghị hỗ trợ, xử lý một số trường hợp cố tình gây ách tắc giao thông như xe đỗ xe vào làn ưu tiên, không mua vé, không di chuyển khi xả trạm...

Theo lãnh đạo Công an Cần Thơ, UBND TP đã chỉ đạo lực lượng công an, ngành chức năng làm rõ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại các trạm thu giá trên địa bàn.