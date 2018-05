Tài xế Grab thừa nhận quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi

Làm việc với Công an quận Tây Hồ (Hà Nội), tài xế Grab Phạm Văn H (SN 1988, trú phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) thừa nhận hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục bé gái 9 tuổi, trên đường chở bé đi học.

Thông tin về tài xế Phạm Văn H.

Liên quan vụ việc bé gái 9 tuổi tố tài xế Grab có hành vi dùng lời nói quấy rối tình dục, sáng 19.5, trao đổi với PV, chỉ huy Công an quận Tây Hồ cho hay, sau khi nhận được thông tin phản ánh trên báo chí, đơn vị đã chỉ đạo Công an phường Bưởi và Đội Cảnh sát hình sự Công an quận xác minh làm rõ.

"Thời điểm làm việc với gia đình cháu bé 9 tuổi, họ chưa có đơn trình báo sự việc tới Công an phường Bưởi. Nhưng đơn vị đã vận động bị hại ra trình báo và vào cuộc xác minh, triệu tập tài xế Grab lên làm việc” – vị chỉ huy Công an quận cho biết.

Theo trung tá Nguyễn Đức Châu (Đội trưởng Cảnh sát hình sự, Công an quận Tây Hồ), tài xế bị tố quấy rối bé gái 9 tuổi là Phạm Văn H (SN 1988, trú phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ). Tại có quan điều tra, H đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

“Chiều 17.5, Công an quận Tây Hồ nhận được thông tin gia đình bé gái 9 tuổi ở phường Bưởi, tố tài xế Grab có những lời lẽ quấy rối trên đường chở bé đi học. Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, cơ quan điều tra Công an quận Tây Hồ đã triệu tập đối tượng lên xác minh, làm rõ” – trung tá Châu cho biết.

Trước đó, ngày 16.5, chị Nguyễn Thị L (quận Tây Hồ, Hà Nội) đặt xe Grab để đưa con gái 9 tuổi của mình đi học. Tài xế Phạm Văn H lái xe Grab BKS 29F1... đã nhận chuyến xe có mã số IOS-3518214-3-721 để đưa bé gái từ Trích Sài đến Trường Tiểu học Đại Từ.

Sau khi cháu bé về nhà đã kể lại sự việc với gia đình trên đường đi, lái xe liên tục hỏi “con thích màu gì, hỏi mẹ thích màu gì, chú ý hỏi con mặc quần ở trong màu gì, có bao giờ con nhìn thấy ngực mẹ chưa? Có biết mẹ mặc quần ở trong màu gì không, rồi chú ấy hỏi con là cho chú chạm vào quần lót của con được không?"…

“Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự việc, chị L đã chia sẻ lên mạng xã hội mà chưa trình báo tới cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an phường Bưởi đã mời chị L lên để lấy lời khai, tuy nhiên do cháu bé còn hoảng loạn nên chị L chưa lên cơ quan công an làm việc” – trung tá Châu cho hay.

Theo trung tá Châu, cơ quan điều tra sau đó cũng có yêu cầu đưa cháu bé đi khám, tuy nhiên mẹ cháu bé từ chối do không muốn cháu bị chấn động tâm lý.

Phía hãng Grab đã đề nghị được hỗ trợ bác sĩ tâm lý và xe riêng để đưa đón con gái chị L trong giai đoạn này, để cháu nhanh chóng ổn định trở lại. Chi phí sẽ do Grab Việt Nam chi trả theo chính sách bảo hiểm tai nạn tự nguyện khi di chuyển trên ứng dụng Grab.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.