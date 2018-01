Tài xế máy xúc suýt chết khi phá dỡ tòa nhà của Tàng "Keangnam"

(Dân Việt) Chính quyền Sơn La đang tháo dỡ tòa nhà 7 tầng của "trùm ma túy" Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam") tại thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Clip: Máy xúc bị đè khi phá dỡ tòa nhà của Tàng "Keangnam" (clip: Hương Lương)

Ngày 15/1, mạng xã hội xuất hiện video ghi lại hình ảnh máy xúc phá dỡ ngôi nhà 7 tầng ở thị trấn Mộc Châu (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La). Trong quá trình phá dỡ, một tảng bê tông lớn từ trên nóc nhà 7 tầng ập xuống đè lên máy xúc. Nhiều người dân qua đường và dân sở tại đã kéo đến xem vụ tháo dỡ. Sau đó, việc tháo dỡ ngôi nhà đã tạm dừng lại.

Sáng 16/1, ông Phạm Đức Chính, Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết, ngôi nhà 7 tầng bị tháo dỡ là của "trùm ma túy" Tráng A Tàng (Tàng "Keangnam") ở thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Lực lượng chức năng thực hiện việc phá dỡ ngôi nhà 7 tầng từ ngày 14.1 và dự kiến đến ngày 25.1 sẽ phá dỡ xong.

“Việc phá dỡ ngôi nhà được thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh Sơn La. Ngôi nhà 7 tầng là điểm nóng về ma túy nhiều năm nay, do vậy, lực lượng chức năng phải phá bỏ ngôi nhà để xóa sổ điểm nóng về ma túy, đảm bảo an ninh khu vực”, ông Chính thông tin.

Ngôi nhà 7 tầng của Tráng A Tàng bị phá dỡ. Ảnh Hương Lương

Theo ông Chính, tòa nhà của trùm ma túy Tàng "Keangnam" được xây dựng từ năm 2011. Từ khi, Tàng bị bắt ngày 26.3.2013, tòa nhà bị dừng thi công.

“Chiều 15/1, trong quá trình phá dỡ ngôi nhà, nóc của tòa nhà đã rơi và đổ sập xuống phía dưới đè lên máy xúc. Tuy nhiên, rất may là lái máy xúc đã kịp chạy thoát ra ngoài nên không bị thương. Đến sáng 16/1, công việc phá dỡ ngôi nhà vẫn được tiếp tục”, ông Chính nói.

Ông Chính cho hay, phương án đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông qua tuyến đường khi phá dỡ ngôi nhà đã được lực lượng chức năng phê duyệt. Tại khu vực gần ngôi nhà phá dỡ, có công an và lực lượng chức năng cảnh giới, hướng dẫn người dân lưu thông an toàn.