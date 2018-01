Tài xế nhiều lần phản đối mua vé, BOT T2 đã phải xả trạm 4 lần

Trạm T1 (đặt tại quận Ô Môn) và T2 (đặt tại quận Thốt Nốt) trên địa bàn TP.Cần Thơ nhằm thu phí đầu tư, mở rộng quốc lộ 91. Đây là dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 đoạn từ Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT. Nếu đã đóng phí tại Trạm T1 thì sẽ không phải đóng nữa khi qua Trạm T2. Tuy nhiên, các phương tiện đi từ quốc lộ 80 vào Long Xuyên (An Giang) bắt buộc phải nộp phí dù chỉ sử dụng vài trăm mét trên tuyến BOT. Đồng thời chiều ngược lại, xe từ TP.HCM qua phà Vàm Cống (An Giang) hoặc xe ở An Giang muốn đi ra quốc lộ 80 để về Vĩnh Thạnh (Cần Thơ), Rạch Giá (Kiên Giang) cũng phải mua vé cho suốt tuyến BOT.