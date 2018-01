Tài xế taxi tông văng đối tượng cướp tài sản của du khách

(Dân Việt) Phát hiện tên cướp đang hí hửng với chiếc điện thoại vừa cướp được, nam tài xế taxi đã lái xe chặn đầu và tông văng đối tượng.

Đối tượng Phạm Ngọc Đức Ngày 4.1, Công an quận 1, TP.HCM đang tạm giữ nghi can Phạm Ngọc Đức (32 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, vào chiều 3.1, anh Huỳnh Đức Thiết (32 tuổi, quê Khánh Hòa, là tài xế hãng taxi Vinasun) đang chạy xe quanh khu vực Công viên 23.9 (quận 1) để đón khách. Khi đến trước số 156 Lê Lai (phường Bến Thành, quận 1), anh Thiết thấy nam thanh niên chạy xe máy hiệu Vision ra tay giật điện thoại của nữ du khách rồi tăng ga tháo chạy. Nhìn hình ảnh nữ du khách hô hoán trong vô vọng, anh Thiết đã lái xe đuổi theo. Phán đán đối tượng sẽ chạy về hướng đường Nguyễn Trãi nên anh Thiết điều khiển xe đón đầu tại giao lộ Nguyễn Trãi – Tôn Thất Tùng (quận 1). Đúng như dự đoán ban đầu của tài xế, khi đến trước số 188 Nguyễn Trãi (quận 1), anh Thiết phát hiện tên cướp đang hí hửng với chiếc điện thoại vừa cướp được nên đã dùng xe chặn đầu và tông văng đối tượng. Cùng lúc này, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 1 tuần tra ngang qua đã hỗ trợ, khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật, đưa về trụ sở Công an phường Bến Thành để làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai là Phạm Ngọc Đức. Đức thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đại diện hãng taxi cho biết, sẽ đề xuất lãnh đạo khen thưởng tinh thần mưu trí, dũng cảm đấu tranh với tội phạm của tài xế Thiết.

