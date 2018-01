Tài xế tiếp tục bị công an mời làm việc vì liên quan đến BOT Cai Lậy

(Dân Việt) Mời lần đầu không đến, Công an huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) tiếp tục gửi giấy mời lần 2 đến một tài xế ở tỉnh Vĩnh Long vì có liên quan đến vụ gây rối trật tự vào ngày 30.11.2017 vừa qua.

Chiều nay (15.1), anh Châu Thế Hiển (29 tuổi, ngụ ấp Thuận Tiến A, xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, anh vừa nhận được giấy mời của Công an huyện Cai Lậy (Tiền Giang).

Theo nội dung giấy mời, anh Hiển phải có mặt tại Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cai Lậy vào lúc 9h sáng ngày 17.1 để “trả lời một số việc có liên quan đến vụ gây rối trật tự ngày 30.11.2017”.

Giấy mời anh Hiển lên cơ quan công an làm việc.

Cũng theo anh Hiển, trước đó, anh đã nhận được giấy mời tương tự từ Công an huyện Cai Lậy nhưng không đến. “Lần trước, họ mời tôi đến Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cai Lậy vào lúc 9h ngày 5.1 để làm việc với nội dung nêu trên. Tuy nhiên, do bận việc riêng nên tôi không đến được” - anh Hiển nói.

Theo anh Hiển, ngày 17.1 tới, anh sẽ đến Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Cai Lậy làm việc đúng theo tinh thần giấy mời. Đi cùng với anh có luật sư.

Theo phóng viên tìm hiểu, sở dĩ công an mời anh Hiển đến làm việc là vì ngày 30.11.2017 vừa qua, trong lúc Trạm BOT Cai Lậy xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, anh Hiển có chở anh Nguyễn Minh Trung (quê Sóc Trăng) đi ngang qua đây. Do nhiều nguyên nhân, anh Trung bị mời về trụ sở Công an huyện Cai Lậy làm việc. Đến 23h cùng ngày, anh Trung mới được phía công an cho về.