Tài xế tông 2 cụ bà nói lý do bỏ chạy

Tài xế này xin lỗi và lý giải rằng sau khi tông hai cụ bà, do hoảng quá đã lùi xe lại rồi đánh lái chạy sang Hà Tĩnh và ở lại đó, được người thân khuyên nhủ qua điện thoại nên ra trình diện.

Chiều 2,1, chị Trần Thị Ngà (con cụ bà Nguyễn Thị Bảy – bị tai nạn tử vong) cho biết người lái ô tô con tông mẹ chị và cụ Trần Thị Trúc rồi lái xe bỏ trốn đã ra công an trình diện.

Tài xế này là Nguyễn Đình Thắng (47 tuổi, trú xã Văn Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An).

Tài xế Thắng đến thắp hương cho cụ Nguyễn Thị Bảy và xin lỗi người thân gia đình bà.

“Anh Thắng sau khi ra công an và người nhà đưa đến thắp hương cho mẹ chúng tôi. Anh này xin lỗi và lý giải rằng sau khi tông hai bà, do hoảng quá đã lùi xe lại rồi đánh lái chạy sang Hà Tĩnh sửa xe bị hỏng phần trước và ở lại đó, được người thân khuyên nhủ qua điện thoại nên ra trình diện công an" - Chị Ngà nói.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đoạn quốc lộ 7A xảy ra vụ tai nạn đau lòng.

Như đã đưa tin, chiều tối 29.12, tổ liên gia ở xóm 11, xã Tường Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An) tổ chức tổng kết năm và ăn liên hoan tất niên tại nhà anh Lê Thành Đồng (trú xóm 11).

Sau liên hoan, bà Bảy (76 tuổi) và bà Trúc (81 tuổi) dắt tay nhau trở về nhà. Khi đi ra quốc lộ 7A (đoạn qua xóm 11, xã Tường Sơn), họ bị ô tô Hyundai i10 màu trắng tông ngã xuống đường.

Mảnh vỡ xe hơi công an thu giữ tại hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế ô tô để mặc hai nạn nhân giữa rét căm căm có mưa phùn rồi lái xe bỏ đi. Bà Trúc và bà Bảy được người thân và người dân phát hiện đưa đến BV đa khoa huyện Anh Sơn cấp cứu. Do bị thương nặng, bà Bảy đã tử vong sau đó.

Tại hiện trường công an thu giữ được một số mảnh nhựa vỡ của xe ô tô và mảnh vỡ của đèn trước xe Hyundai i10.