Tài xế “xe điên” tông 2 bà bầu có nồng độ cồn cao ngất ngưởng

(Dân Việt) Kết quả kiểm tra nồng độ công của lái xe tông hàng loạt phương tiện, khiến 2 bà bầu nhập viện trên phố Hà Nội là rất cao.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 bà bầu nhập viện. Liên quan đến vụ việc lái xe 5 chỗ Huyndai gây tai nạn liên hoàn, tông 2 bà bầu nhập viện gần khu vực cầu vượt Trần Duy Hưng – Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) tối 25/12, cơ quan công an đã xác định danh tính lái xe là tài xế Trần Quyết Thắng (SN 1972, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội). Tại thời điểm gây tai nạn, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Thắng. Kết quả nồng độ cồn trong hơi thở là rất cao, 1.177minigam/1 lít khí thở. Trước đó, khoảng 20h30 tối 25/12, tài xế Thắng điều khiển chiếc Hyundai mang BKS 31F 9382 tông mạnh vào thành cầu vượt Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh. Sau đó, tài xế tiếp tục rồ ga và va chạm liên tiếp với 2 xe máy và 1 taxi. Chiếc xe chỉ dừng lại khi cả 2 lốp trước và lốp sau bên trái bị thủng. Vụ việc đã làm 2 bà bầu bị thương và ngất phải đưa vào viện cấp cứu. Chiếc ô tô bị hư hỏng nặng, giao thông ùn tắc do nhiều người hiếu kì dừng lại xem. Theo một số nhân chứng ở hiện trường, nam tài xế bước xuống xe nồng nặc mùi rượu và còn thản nhiên đứng hút thuốc. Theo báo cáo của cơ quan công an, 2 người phụ nữ mang bầu bị thương nhập viện cấp cứu là chị Phạm Linh Chi (SN 1996, quê Hà Nội, đang mang bầu 22 tuần tuổi) và chị Nguyễn Thị Khuyên (SN 1993, quê tỉnh Nam Định, đang mang bầu 31 tuần tuổi). Chị Chi được các bác sĩ chẩn đoán bị động thai, không ảnh hưởng nhiều đến đứa bé nên được cho về nhà. Chị Khuyên cũng bị động thai và hiện đang được theo dõi ở bệnh viện phụ sản Hà Nội. Theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP, các mức phạt liên quan đến hành vi lái xe khi đã uống rượu, bia với người điều khiển ô tô nếu trong máu hoặc hơi thở người lái xe có nồng độ cồn: Chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc chưa quá 0,25 mg/1 lít khí thở: Phạt tiền 2-3 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 1-3 tháng. Vượt quá 50 mg đến 80 mg/100 ml máu hoặc quá 0,25 mg đến 0,4 mg/1 lít khí thở: Phạt tiền 7-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 3-5 tháng. Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc quá 0,4 mg/1 lít khí thở; hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ: Phạt tiền 16-18 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 4-6 tháng. Nếu tài xế sử dụng rượu bia, chất kích thích sẽ phải chịu bồi thường thiệt hại toàn do người này gây ra theo Điều 596 Bộ luật Dân sự 2015 về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra. Ngoài ra, sử dụng rượu bia gây tai nạn giao thông còn là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

