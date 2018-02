Tạm dừng cấp chế độ với liệt sĩ trở về đêm mùng 5 Tết ở Cần Thơ

Ngày 23.2, ông Trần Thanh Lam - Phó giám đốc Sở LĐTB&XH TP.Cần Thơ đã ký văn bản gửi Cục Người có công về trường hợp của ông Chóng là liệt sĩ vừa trở về nhà mẹ ruột ở ấp Định Hoà B, xã Định Môn, huyện Thới Lai sau 33 năm tưởng đã hy sinh. Theo văn bản này, hồ sơ ông Chóng gồm có: giấy báo tử do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Cần Thơ cấp ngày 1.10.1991, quyết định trợ cấp cho gia đình liệt sĩ do Ty Thương binh Xã hội tỉnh Hậu Giang cấp ngày 18.11.1992, giấy chứng nhận tình hình thân nhân gia đình liệt sĩ (do gia đình liệt sĩ tự khai vào ngày 6.7.1992), bằng Tổ quốc ghi công ngày 26.5.1993 của Thủ tướng Chính phủ. Qua báo cáo của Phòng LĐTB&XH huyện Thới Lai cho thấy, vào ngày 19.2 (tức ngày mùng 5 Tết) vừa qua, ông Chóng trở về quê hương tại ấp Định Hoà B có sự xác nhận của người thân trong gia đình và chính quyền địa phương. Ông Chóng nhập ngũ năm 1983, sau đó bị thương và thất lạc đơn vị. Ông được người dân Campuchia nuôi dưỡng và đã có vợ tại đây. Thời gian sau ông trở về Việt Nam sinh sống tại xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Ông tìm đường về quê hương ở xã Định Môn qua thông tin từ một người dân cùng quê lên Tây Ninh làm thuê. Trong thời gian nhập ngũ đến nay, ông Chóng không về quê hương. Trước tình hình trên, Sở LĐTB&XH TP.Cần Thơ xin ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của Cục Người có công đối với trường hợp này.