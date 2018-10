Tạm dừng việc Chủ tịch xã nghi lộ clip nhạy cảm với nữ nhân viên

UBND huyện Văn Giang quyết định tạm thời dừng điều hành công việc đối với ông P.V.M để phục vụ việc xác minh.

Ông Chu Văn Mười, Chánh văn phòng UBND huyện Văn Giang (Hưng Yên) chiều 12.10 cho biết: Để phục vụ việc xác minh clip nhạy cảm nghi của Chủ tịch xã L.H và nữ cán bộ cùng xã, UBND huyện đã ra quyết định tạm dừng điều hành công việc với ông P.V.M. "Việc tạm dừng điều hành công việc đối với người này được thực hiện từ hôm nay (12.10)", ông Mười thông tin. Trước đó, cơ quan chức năng huyện Văn Giang đã vào cuộc xác minh clip nhạy cảm nghi vấn của ông P.V.M, Chủ tịch UBND xã L.H và một phụ nữ là nữ cán bộ thuộc UBND xã. Ông Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang cho biết, Huyện ủy đã giao Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xác minh. Ông Man Minh Hưng, Phó chủ tịch UBND xã L.H chiều 12.10 cho biết, vụ việc đã chuyển lên cơ quan chức năng huyện Văn Giang để xác minh.

Theo Đoàn Bổng (VNN)

