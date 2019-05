Tạm giữ nghi phạm dùng dao cứa cổ 2 người thương vong

Sau khi sát hại người anh họ, ông Kế mang xác đi giấu rồi tiếp tục cầm dao đến nhà người khác để gây án.

Ngày 13.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú huyện Đông Anh, Hà Nội) để điều tra hành vi Giết người và Cố ý gây thương tích.

Nơi phát hiện thi thể ông Hội. Ảnh: N.Ngọc

Sáng một ngày trước, ông Kế về quê ở xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) rồi đến nhà anh họ là ông Hồ Đăng Hội (50 tuổi, trú xã Quỳnh Bảng) chơi.

Một lúc sau, giữa ông Kế và ông Hội xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ, người đàn ông 45 tuổi này dùng dao cắt cổ người anh họ, khiến ông này tử vong.

Phát hiện nạn nhân đã chết, ông Kế mang thi thể nạn nhân giấu dưới các bó cây ngô khô trước cổng nhà rồi phủ bạt bên trên.

Tiếp đó, ông ta mang dao đến nhà bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi, ngụ xã Quỳnh Bảng, cách nhà ông Hội khoảng 700m) tiếp tục dùng dao cắt cổ bà Hảo.

Ngôi nhà bà Hảo. Ảnh: N.Ngọc

Bà Hảo giằng co và hô hoán, ông Kế nhảy qua bờ rào lẩn trốn. Bà Hảo bị thương nặng do một vết cắt ở cổ và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Nhận tin báo, Công an xã Quỳnh Bảng vây bắt được ông Kế. Trưa cùng ngày, người dân đến trình báo phát hiện thi thể ông Hội trước cổng nhà nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, cho biết nghi phạm Kế quê ở xã Quỳnh Bảng và đã ra Hà Nội sinh sống từ lâu. Sau khi bị bắt, nghi can không có dấu hiệu gì bất thường về tâm lý và bước đầu khai nhận gây án do mâu thuẫn cá nhân.