Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 8 người thương vong

Tạm giữ tài xế gây tai nạn khiến 8 người thương vong

(Dân Việt) Ngày 10.5, đại tá Lê Hoài Nam - Trưởng Công an huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết: "Đơn vị đang tạm giữ hình sự tài xế Võ Thanh Tiển (SN 1989, trú tại xã Phú An, huyện Đak Pơ, Gia Lai) để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 8 người thương vong ở xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro".

Theo ông Nam, vụ tai nạn khiến 3 người gồm: anh Đam (SN 1973), chị Then (SN 1987) và chị Nãi (SN 1998), cùng trú tại xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tử vong và 5 người khác bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Tiển khai nhận, trong quá trình điều khiển xe tải chở mì khi lên dốc cao vì gài số không kịp, xử lý kém, hoảng loạn nên lao ra khỏi xe. Do đó, chiếc xe tụt dốc, lật ra đường làm 8 người thương vong.

Các nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Qua tìm hiểu, 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên đều có hoàn cảnh khó khăn và đều là lao động chính của gia đình. Trong đó, anh Đam và chị Then đang phải nuôi con nhỏ. Vì vậy, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên mỗi gia đình 5 triệu đồng và hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã đến thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 2 triệu đồng và nạn nhân bị thương 1 triệu đồng. Đồng thời, Ban An toàn Giao thông huyện Kông Chro đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 1 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh minh họa)

Trước đó, khoảng 21h ngày 7.5, xe tải BKS 81C-042.06 do tài xế Võ Thanh Tiển điều khiển chở mì tươi và nhiều người lưu thông theo hướng từ xã Đak Tơ Pang về trung tâm huyện Kông Chro. Khi đi đến đoạn dốc cao thuộc địa phận làng Bon (xã Đak Tơ Pang), xe tải bị tụt dốc rồi lật xuống đường.

