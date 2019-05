Tân Giám đốc Công an Ninh Bình vừa được bổ nhiệm là ai?

(Dân Việt) Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình.

Đại tá Phạm Văn Sơn (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Ninh Bình (ảnh báo Công an nhân dân). Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định cho Đại tá Đinh Hoàng Dũng, Giám đốc Công an Ninh Bình nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí; Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đối với Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Thời kỳ làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Phạm Văn Sơn được phân công chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, pháp chế, cải cách tư pháp. Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra. Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an Thành phố Phúc Yên.

