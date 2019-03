Tàu cá chìm trên biển, 6 ngư dân thoát nạn trong gang tấc

Một tàu đánh cá của ngư dân gặp thời tiết xấu bị chìm trên vùng biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Rất may các ngư dân đã được các tàu đánh cá hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

Ngày 8.3, cơ quan chức năng Cửa Lò cho biết, sự việc xảy ra vào rạng sáng 6/3, tại khu vực biển Cửa Lò. Theo đó, tàu cá TH 6309 TS có 6 ngư dân do anh Hà Văn Hiếu (SN 1988, trú tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ, đang hoạt động đánh bắt thủy sản tại tọa độ 18058’N - 105059’E thì bị sóng đánh chìm (cách đảo Mắt của Nghệ An về hướng Đông Nam khoảng 2 hải lý). Một tàu cá cùng chủng loại với tàu TH 6309TS đánh bắt cá trên biển. Sau khi tàu bị chìm, 6 ngư dân trên tàu đã được các tàu cá hoạt động gần đó kịp thời phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ an toàn. Hiện chủ tàu đang liên hệ với các tàu trong tổ cùng khai thác thủy sản để trục vớt tàu TH 6309 TS bị chìm.

Theo N.P (Người lao động)

