Tàu hỏa tông taxi văng xa 15m, tài xế thiệt mạng tại chỗ

Băng qua đường sắt không quan sát, taxi 4 chỗ của hãng Mai Linh bị tàu lửa Bắc Nam tông văng xa 15m, khiến tài xế tử vong.

Chiều 23.2, tàu chở khách Bắc Nam TN3, lưu thông chiều Hà Nội - TP.HCM, khi đến Km 70+555, xã Trung Lương (huyện Bình Lục, Hà Nam), đã tông phải taxi biển số 90A, của hãng Mai Linh, di chuyển từ khu dân cư sang quốc lộ 21.

Chiếc taxi của hãng Mai Linh biến dạng. Ảnh: Q.H

Va chạm khiến chiếc taxi biến dạng, hư hỏng hoàn toàn. Lái xe Lê Văn Sơn (23 tuổi, ở huyện Thanh Liêm, Hà Nam) tử vong tại chỗ. Đại diện hãng taxi Mai Linh chi nhánh Hà Nam đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và hỗ trợ tạm thời 15 triệu đồng.

Taxi hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: Q.H

Ông Phạm Nguyễn Chiến, Trưởng ban An ninh - An toàn (Tổng công ty Đường sắt Việt Nam), cho biết đoàn tàu bị chậm hành trình hơn 20 phút. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Lục, Ban quản lý Ga Bình lục (Hà Nam) đã có mặt phân làn giao thông, điều tra nguyên nhân.

Khu vực xảy ra tai nạn. Ảnh: Q.H

Theo ông Chiến, đường ngang nơi xảy ra tai nạn trước đây đã xóa bỏ nhưng vấp phải sự phản ứng của người dân. Lãnh đạo UBND xã Trung Lương cũng đề nghị để lại lối đi, đơn vị quản lý đường sắt khu vực đã cắm biển cảnh báo.