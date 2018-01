Tây Nguyên: Phát cờ, sữa miễn phí ủng hộ dân cổ vũ U23 Việt Nam

Tây Nguyên: Phát cờ, sữa miễn phí ủng hộ dân cổ vũ U23 Việt Nam

(Dân Việt) Chiến thắng thuyết phục trước U23 Quatar, U23 Việt Nam bước vào trận chung kết, để cổ vũ cho đội nhà một số xưởng in đã hoạt động hết công suất để cung cấp băng rôn, khẩu hiệu miễn phí cho người dân.

Bà Đào Thị Phương Dung – Giám đốc Công ty TTM cho biết: “Với chiến tích lịch sử của U23 Việt Nam, cũng như để cổ vũ tinh thần cho cẩu thủ trong trận đấu chung kết nên công ty quyết định in tặng miễn phí cho người hâm mộ các sticker cờ đỏ. Đến hiện tại, công ty đã gửi tặng khoảng 30.000 lá cờ, không chỉ người hâm mộ trong tỉnh mà còn nhiều tỉnh khác nữa. Dự kiến trước trận chung kết ít giờ, số lượng người đến nhận cờ đỏ còn tăng đột biến. Mặc dù có chút vất vả, nhưng anh em trong công ty đều thấy vui”.

Người hâm mộ phố núi đang đổ ra đường cổ vũ U23 Việt Nam chiến thắng.

Cùng cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng, ông Lương Văn Kiềm - Chủ xưởng in (tại đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai) nói: “Từ hôm qua đến nay, xưởng tôi đã in 20.000 băng rôn, 100.000 lá cờ dán và một số khẩu hiệu cổ động để phát miễn phí cho bà con cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Hiện tại đã phát cho người dân khoảng 5.000 băng rôn và 70.000 lá cờ dán má. Sợ thiếu nên chúng tôi đang tiếp tục in thêm để tặng người dân...”.

Điểm phát cờ và băng rôn miễn phí ở đường Phạm Văn Đồng (TP. Pleiku).

Đang cầm chiếc kèn thổi vang hòa chung vào đám đông, anh Đặng Công Hùng chia sẻ: “Sáng nay, tôi đến đây xác thực lại chuyện có lắp màn hình lớn ở sân hay không, giờ thấy công tác lắp màn hình đang chuẩn bị gấp rút nên ở lại luôn. Một bầu không khí thật tuyệt vời đang diễn ra tại đây. Hy vọng chiều nay, U23 Việt Nam sẽ vô địch”.

Các xưởng in ở phố núi Gia Lai đang hoạt động hết công suất.

Ông Nguyễn Anh Quốc – nhân viên Công ty sữa chuyên nghiệp VP Milk cho biết: “Khoảng 1h, công ty sẽ tiến hành phát khoảng 1.200 suất sữa miễn phí cho tất cả mọi người không phân biệt các độ tuổi khi đến sân vận động Pleiku, Gia Lai để cổ vũ cho U23 Việt Nam. Kinh phí dự kiến khoảng 10 triệu đồng cho 1.200 suất sữa. Bên cạnh đó, công ty đã bố trí khoảng 5 nhân viên để kịp thời phát sữa đến mọi người khi đến cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng, vô địch Châu Á”.

Ông Dương Minh Ninh - Huấn luận viên trưởng đội tuyển Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ trước trận đấu chung kết của U23 Việt Nam: Với đà chiến thắng cộng với tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo như trận gặp U23 Qatar vừa rồi, trận chung kết sắp tới chắc chắn sẽ mang đến cho người yêu bóng đá Việt Nam một trận đấu thành công. Hơn nữa, trận này chúng ta đã thoải mái tinh thần, vào chung kết đã là một kỳ tích, tâm lý các em sẽ hết sức thoải mái, tự tin.

Điểm phát cờ miễn phí ở đường Cách Mạng Tháng 8 (TP. Pleiku)

"Chúng tôi ở đây và người hâm mộ rất hồi hộp trông mong một trận đấu cống hiến vì màu cờ sắc áo của Việt Nam. Vào đến chung kết, tôi có niềm tin chúng ta sẽ chiến thắng, mang chức vô địch về nước”, ông Ninh cho biết.

Còn cầu thủ Minh Vương vì lý do chấn thương nên không thể tham dự giải cùng các tuyển thủ U23 đã nhắn nhủ: “Anh em hãy tự tin, chơi hết mình, chơi như người đang chiến thắng rồi”.