Tết Nguyên đán 2018: Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo kế hoạch như các năm trước, TP.Hà Nội sẽ bắn pháo hoa 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp sau 1 năm dừng bắn pháo hoa.

Cụ thể, 5 điểm tầm cao gồm: Hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông) và sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm).

25 điểm tầm thấp sẽ tương ứng với 25 quận, huyện, thị xã, vị trí bắn pháo hoa sẽ do từng quận, huyện xác định.

Hình minh họa.

Trước đó, dịp Tết Nguyên đán 2017, Hà Nội quyết định không tổ chức bắn pháo hoa theo Chỉ thị số 11 của Ban Bí thư Trung ương. Cụ thể, TP.Hà Nội đã không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm trên địa bàn thành phố như thường lệ hằng năm. Thay cho hoạt động bắn pháo hoa được nhiều người dân chờ đón này, Hà Nội tổ chức hàng loạt các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ vào đêm giao thừa. Đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết 2018.

Trong công văn gửi các đơn vị Công an, Quân đội về việc đảm bảo trật tự an ninh tại các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nêu rõ, Công an thành phố làm đơn vị thường trực, phối hợp với các Sở, ngành, quận huyện làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm về pháo góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán; đồng thời, xây dựng và triển khai phương án phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, ban chỉ huy quân sự các cấp kiểm tra, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ việc sản xuất, bảo quản, vận chuyển và sử dụng pháo hoa, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và các sự kiện lớn trên địa bàn thành phố.