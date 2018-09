Thảm án 3 người chết ở Thái Nguyên: Xót thương 2 đám tang trong một ngõ nhỏ

(Dân Việt) Xóm nghèo bỗng chốc trở nên tang thương khi 3 người chết , 4 người bị thương nặng chỉ sau một đêm.

2 đám tang trong một ngõ nhỏ sau thảm án ở Thái Nguyên Tìm đến xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, âm thanh đầu tiên là tiếng kèn đám ma vang lên giữa buổi trưa nắng gắt. Nơi đây vừa xảy ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 3 người chết, 4 người bị thương nặng chỉ sau một đêm. Chỉ một con ngõ nhỏ nhưng có tới 2 đám tang, một bên là đám tang bà Trần Thị Hằng (49 tuổi), một bên là đám tang ông Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi) và cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai ông Hoạt). Sự việc xảy ra bất ngờ khiến người thân trong gia đình cũng như bà con xóm Phú Mỹ đến thời điểm hiện tại vẫn chưa hết bàng hoàng. Không khí tang thương bao trùm khắp xóm nhỏ, tiếng khóc, tiếng kèn, trống văng vẳng. Theo người dân, cả 3 nạn nhân là người trong một gia đình và đặc biệt nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (SN 1962) trú tại xóm Phú Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cũng có quan hệ họ hàng với 3 nạn nhân. Trao đổi với PV, ông Bùi Thế Tỵ (54 tuổi), người quen của gia đình 3 nạn nhân và nghi phạm cho biết: “Khoảng 2h sáng 25/9, tôi nhận được cuộc điện thoại của người thân báo tin việc bà Hằng cùng ông Hoạt, cháu Hinh bị Tiến chém chết mà tôi bủn rủn cả người. Ngay lúc ấy, tôi vùng dậy mặc vội quần áo rồi đến phụ giúp mọi người chuẩn bị đám tang”. Ông Tỵ cho hay, trước khi xảy ra thảm án, ông Tiến vẫn thường xuyên đi lại với gia đình các nạn nhân vì là người trong họ. Đối tượng cũng chưa gây sự với ai trong xóm bao giờ, sau khi đi làm chỉ về nhà với vợ con. Khi có công việc đình đám ông Tiến vẫn hòa đồng với mọi người kể cả lúc đã uống rượu. Cùng quan điểm với ông Tỵ, ông Trần Thế Phúc (54 tuổi), anh trai ruột bà Hằng (một trong 3 nạn nhân tử vong) cho rằng, không có nguyên nhân gì khiến ông Tiến phải gây ra cái chết cho em gái mình. Từ trước đến giờ gia đình em gái ông và gia đình ông Tiến không có xích mích gì lớn. Bản thân bà Hằng cũng không có xích mích hay bất hòa đối với bà con lối xóm. Ông Phúc cũng bày tỏ mong muốn cơ quan điều tra sớm làm rõ chân tướng sự việc, trả lại sự công bằng cho em gái cũng như 2 nạn nhân đã tử vong và 4 người khác hiện đang phải điều trị tại bệnh viện. Bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân Trước đó, sáng 25/9, lãnh đạo UBND xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 25/9, đối tượng Tiến (56 tuổi) đang ngủ cùng người thân tại nhà ở xóm Phú Mỹ thì bất ngờ tỉnh dậy, lấy dao sang nhà hàng xóm tên Nguyễn Văn Bích gõ cửa. Anh Bích ra mở cửa thì hốt hoảng khi thấy Tiến cầm dao tấn công nhưng may mắn né được nhát dao. Lúc này, chị Hằng (vợ anh Bích) chạy ra kêu cứu thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong. Nghe tiếng ồn ào bên nhà anh trai sát bên cạnh, anh Nguyễn Văn Hoạt (em trai anh Bích) chạy sang thì bị Tiến dùng dao đâm tử vong ngay tại cửa ra vào. Lúc này, cháu Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt) nghe tiếng bố la lên liền vùng dậy chạy sang nhà bác. Thấy cháu Hinh, Tiến đuổi theo truy sát. Cháu Hinh bỏ chạy vào nhà trốn thì bị Tiến chém tử vong. Chưa dừng tay, Tiến tiếp tục cầm dao tới nhà anh Nguyên (hàng xóm bên cạnh) gọi cửa. Thấy không ai mở cổng, Tiến trèo qua cổng vào trong nhà dùng dao chém hai vợ chồng anh Nguyên. Con trai anh Nguyên tên Nhân đang nằm ngủ cũng bị Tiến chém bị thương. Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Phú Bình đã vào cuộc điều tra, bắt giữ Tiến ngay trong đêm.

