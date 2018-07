Thanh Hóa: Lũ quét trong đêm, 7 người chết, mất tích và bị thương

(Dân Việt) Trận lũ quét kinh hoàng xảy ra tối qua trên địa bàn xã Trí Nang, huyện miền núi Lang Chánh (Thanh Hóa) đã khiến ít nhất 4 người chết, mất tích và 3 người bị thương.

Sáng nay (20.7), ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã Trí Nang, huyện Lang Chánh vừa xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, khiến 2 người chết, 2 người đang mất tích và 3 người bị thương.

Lũ quét ở xã Yên Khương, Lang Chánh hồi tháng 10.2017 (ảnh minh họa).

Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm qua (19.7), tại khu vực làng Hắc, xã Trí Nang. Danh tính của những người chết và mất tích cũng như bị thương đang được chính quyền địa phương xác định.

“Đêm qua, lúc nửa đêm, một trận lũ quét đã tràn qua khu vực làng Hắc, xã Trí Nang cuốn trôi theo 3 ngôi nhà sàn của người dân. Có 2 người bị chết và 2 người hiện đang bị mất tích, 3 người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh. Hiện nay, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được chính quyền địa phương tập trung cao độ để khắc phục hậu quả trận lũ quét này”, ông Hồng cho biết.

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh, đêm qua do trời mưa to, nước sông Âm dang cao, chính quyền huyện này phải di dời hàng chục hộ dân ở khu vực bản Trải, thị trấn Lang Chánh. Ngoài ra, tại thôn Bắc Nặm, xã Giao An, chính quyền địa phương cũng phải di dời 4 hộ dân đến nơi ở an toàn.

“Hiện tại, các tuyến tỉnh lộ 530, 530B đang có nhiều đoạn bị sạt lở nặng khiến giao thông bị chia cắt. Huyện đang huy động các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả đợt thiên tai này”, ông Hồng nói.