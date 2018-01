Thành lập tổ thẩm định vụ công an công khai hoá người mua bán dâm

(Dân Việt) Công an tỉnh Kiên Giang đã thành lập tổ thẩm định lại vụ Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) công khai hoá người mua bán dâm.

Sáng nay (31.1), thông tin từ Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, Công an tỉnh đã thành lập tổ thẩm định lại vụ Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) công khai hoá người mua bán dâm giữa phố. Hình ảnh được cho là Công an thị trấn Dương Đông công khai danh tính, hành vi của người mua bán dâm. (Ảnh cắt từ clip) Theo Công an huyện Phú Quốc, việc công khai hoá người vi phạm hành chính là việc làm thường xuyên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên thực hiện việc công khai hoá người vi phạm hành chính mua bán dâm. Sáng cùng ngày, Đại tá Phạm Trung Thành - Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, thông tin chính thức về vụ việc sẽ được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh trong hôm nay. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh Công an thị trấn Dương Đông tổ chức công bố quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm. Nơi công bố là lề đường Cách mạng tháng 8, khu phố 10, thị trấn Dương Đông. Theo clip trên, vị công an đọc rõ tên, tuổi, quê quán của từng người mua và bán dâm trước mặt của rất nhiều người, trong đó có cả dân địa phương, khách du lịch.

