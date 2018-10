Thanh niên ân ái với thiếu nữ rồi bồi thường 100 triệu

Thanh niên ân ái với thiếu nữ khiến nạn nhân bị xung huyết vùng kín đã chở đi bệnh viện và bồi thường 100 triệu.

Đối tượng ân ái với thiếu nữ là Huỳnh Hoàng Tây (21 tuổi, ở xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau). Chiều 13/10, Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) bắt tạm giam Huỳnh Hoàng Tây về hành vi Giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Trước đó vào chiều 10/6, Tây với Ngân (tên đã thay đổi, sinh tháng 12/2002) vào nhà trọ ở thị trấn Thới Bình để ân ái. Cô bé sau đó bị xuất huyết vùng kín nên Tây chở vào bệnh viện huyện, rồi chuyển lên tuyến trên điều trị.

Ngày 11/6, gia đình Ngân đến Công an huyện Thới Bình tố cáo Tây. Làm việc với cảnh sát, Tây thừa nhận đã cùng thiếu nữ vào nhà trọ để "quan hệ" vào ngày 1/6.

Công an huyện Thới Bình sau đó là xếp hồ sơ vụ việc, không xử lý hình sự khi gia đình Tây bồi thường 100 triệu đồng và phía bị hại rút tố cáo.

Sau khi bị dư luận phản ánh, chiều 24/7, nguồn tin từ công an tỉnh Cà Mau cho biết, Giám đốc công an tỉnh đã đôn đốc công an huyện Thới Bình, Cà Mau khẩn trương điều tra làm rõ.

Đồng thời, Công an tỉnh cũng yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm Trưởng Công an huyện Thới Bình, là người đứng đầu đơn vị không kịp thời chỉ đạo, xử lý vụ việc đúng theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, kiểm điểm trách nhiệm điều tra viên có liên quan đến công tác tiếp nhận, giải quyết tin tố giác theo quy định của ngành.

Công an tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an huyện Thới Bình thiết lập hồ sơ tố giác tội phạm đúng theo quy định của pháp luật.