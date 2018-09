Thanh niên phê ma túy điều khiển ô tô gây tai nạn liên hoàn

(Dân Việt) Sau khi sử dụng ma túy, Toàn điều khiển ô tô chạy với tốc độ cao rồi gây tai nạn liên hoàn, khiến 7 ô tô, xe máy đang lưu thông và đậu bên đường bị hư hỏng.

Ngày 25.9, thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết, Công an huyện đang làm rõ một vụ tai nạn liên hoàn khiến 7 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Công an huyện Đức Trọng cũng đã kiểm tra nhanh chất ma túy đối với Trần Công Toàn (31 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Đức Trọng), người điều khiển xe ôtô gây ra vụ tai nạn liên hoàn trên. Kết quả xác định vào thời điểm điều khiển xe ôtô gây tai nạn liên hoàn, Toàn có sử dụng chất ma túy.

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Trước đó, chiều tối 24.9, Trần Công Toàn điều khiển xe ôtô con BKS 49A - 084.42 lưu thông trên QL20, theo hướng Đức Trọng - TP.Đà Lạt. Gần đến Bến xe Phương Trang (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) do không làm chủ tốc độ nên đã tông vào đuôi xe tải BKS 49C - 104.38 do ông Vũ Văn Đề (51 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển đang chạy cùng chiều. Do bị tông mạnh, chiếc xe tải lao sang bên trái đường, đâm vào xe máy do anh Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, ngụ Đức Trọng) điều khiển.

Một chiếc taxi hãng Mai Linh bị va chạm bị hư hỏng phần đầu.

Không dừng lại ở đó, ô tô của Toàn sau khi đâm vào đuôi xe tải tiếp tục lao qua bên phải đường, đâm vào một taxi đang đậu trên lề. Chiếc taxi tiếp tục va chạm với 4 taxi khác đang đậu gần đó do bị tông mạnh từ phía sau.

Taxi Lado bị hỏng nặng phần đầu do bị tông.

Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người, nhưng khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường sau vụ tai nạn.

Thượng tá Lê Thái thông tin thêm, Trần Công Toàn là đối tượng nghiện ma túy, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, Công an huyện Đức Trọng sẽ củng cố hồ sơ để đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc.