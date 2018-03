Thầy giáo bị bắt quả tang đưa nữ sinh vào nhà nghỉ… tâm sự

Một thầy giáo dạy năng khiếu ở Hòa Bình đã đưa nữ sinh (chưa đến tuổi vị thành niên) vào nhà nghỉ để… tâm sự. Vụ việc nhanh chóng bị công an phát hiện nên mức độ nghiêm trọng chưa xảy ra.

Ngày 3.3, Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đang điều tra làm rõ vụ việc một thầy giáo dạy năng khiếu đưa một nữ sinh chưa đến tuổi vị thành niên vào nhà nghỉ.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh và thông tin, một thầy giáo đưa học sinh vào nhà nghỉ bị phụ huynh phát hiện, sau đó gọi điện cho Cảnh sát 113 đến bắt.

Hình ảnh ghi tại nhà nghỉ xảy ra sự việc.

Ngay sau khi có thông tin trên, Sở GD&ĐT Hòa Bình đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ. Ông Đoàn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở GD&ĐT Hòa Bình cho biết, Sở đã cho rà soát kỹ các trường học trên địa bàn, tại thời điểm rà soát các lớp, các trường vẫn đang dạy và học bình thường, không có thầy giáo hoặc nữ sinh nào bị công an tạm giữ.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, khoảng 9h30 ngày 2.3, Đội CS113 (Phòng PC64 Công an tỉnh Hòa Bình) nhận được tin báo, một đối tượng nam có dấu hiệu dâm ô với một nữ sinh chưa thành niên tại một nhà nghỉ ở phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình.

Lực lượng CS113 nhanh chóng phối hợp với Công an phường Chăm Mát kịp thời có mặt tại nhà nghỉ để giải cứu nạn nhân và bắt đối tượng.

Khi kiểm tra phòng tại nhà nghỉ, Công an phát hiện hai người: Nam thanh niên là P.Đ.H (SN 1981) và nữ sinh là T.T.N (SN 2002); anh H. là giáo viên năng khiếu và N. là nữ sinh của một trường năng khiếu ở Hòa Bình.

Thiếu tá Nguyên Văn Hải, Phó trưởng Công an phường Chăm Mát cho biết, sau khi kiểm tra nhà nghỉ, cơ quan công an đã triệu tập hai đối tượng về trụ sở để làm việc.

Nam thanh niên và nữ sinh khai, hai người quen biết nhau từ tháng 10.2017, ngày 2.3.2018, anh H. gọi điện nhắn tin rủ N. đi uống nước và đưa N vào nhà nghỉ để tâm sự.

Phó trưởng Công an phường Chăm Mát cho biết thêm, do Công an đến kịp thời nên sự việc nghiêm trọng chưa xảy ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.