Thi THPT Quốc gia 2019: Quy định mới đối với thí sinh tự do

(Dân Việt) Theo đó, năm 2019, các thí sinh tự do, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi chung điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT (tỷ lệ ít nhất 60% trong tổng số thí sinh của mỗi điểm thi).

Còn gần 2 tháng nữa, kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 sẽ bắt đầu diễn ra trên toàn quốc. Rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Bộ GDĐT đã gấp rút chuẩn bị, hoàn tất mọi quy trình trong việc tổ chức để đảm bảo một kỳ thi an toàn, công bằng cho thí sinh.

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT, năm nay Bộ GDĐT đã đưa ra nhiều thay đổi tích cực trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Cụ thể như sau:

Đối với đề thi, quy định rõ nội dung đề thi năm 2019 nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là chương trình lớp 12; Đề thi tiếp tục theo định hướng đánh giá năng lực người học, tăng cường các câu hỏi mở, câu hỏi có tính ứng dụng để phát huy sáng tạo của học sinh chứ không nặng về ghi nhớ máy móc các số liệu, sự kiện hay trả lời theo các khuôn mẫu có sẵn; đề thi có các câu hỏi ở mức độ cơ bản, đáp ứng mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT và có khả năng phân hóa thí sinh hợp lý nhằm phù hợp với yêu cầu tuyển sinh đầu vào của các cơ sở đào tạo khác nhau.

Bộ GDĐT áp dụng nhiều thay đổi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 để đảm bảo tính an toàn, công bằng cho thí sinh.

"Tăng tỷ lệ kết quả thi trong xét công nhận tốt nghiệp THPT (70% điểm trung bình các bài thi THPT Quốc gia dùng để xét tốt nghiệp THPT: 30% điểm trung bình cả năm lớp 12 của thí sinh; thay vì tỷ lệ 50:50 như trước đây) để tăng ý nghĩa, tính chất của kỳ thi" - ông Mai Văn Trinh chia sẻ.

Năm 2019, đại diện Bộ GDĐT cũng nhấn mạnh sẽ nâng cao trong tính chặt chẽ về việc sắp xếp phòng thi, các thí sinh tự do, thí sinh là học viên giáo dục thường xuyên phải thi chung điểm thi với thí sinh là học sinh lớp 12 THPT (tỷ lệ ít nhất 60% trong tổng số thí sinh của mỗi điểm thi). Phương án sắp xếp cụ thể sẽ do phần mềm có tính bảo mật cao đảm nhiệm.

Các điểm thi phải thực hiện nghiêm túc việc bốc thăm phân công cán bộ coi thi để đảm bảo khách quan; phân công cán bộ giám sát phòng thi theo quy định mỗi cán bộ giám sát không quá 07 phòng thi; thống nhất quy trình, quy cách niêm phong túi đựng bài thi. Khu vực lưu trữ đề thi, bài thi phải có camera an ninh giám sát 24/24 giờ, có lực lượng công an trực an ninh 24/24 giờ.

Bộ GDĐT trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường ĐH chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ; sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng mã hóa toàn bộ dữ liệu chấm thi (bao gồm cả dữ liệu quét ảnh, các dữ liệu trung gian và kết quả chấm thi cuối cùng).

Đồng thời các trường tiến hành “đánh phách điện tử” Phiếu trả lời trắc nghiệm để không thấy được đồng thời mối liên hệ giữa thông tin cá nhân và phần bài làm của thí sinh; tăng cường tính bảo mật, có chức năng giám sát, kiểm soát chặt chẽ người dùng. Mọi thao tác trên phần mềm chấm thi được lưu vết, chỉ người có trách nhiệm mới mở để xem/đọc (không sửa được) các thông tin này nhằm hỗ trợ phát hiện các can thiệp trái phép hay gian lận khi sử dụng phần mềm chấm thi.

Đối với việc chấm bài thi tự luận (ngữ văn) do Sở GDĐT chủ trì; quy định chặt chẽ việc cách ly trong khi làm phách, bảo mật số phách; thực hiện nghiêm túc việc chấm 2 vòng độc lập; thực hiện chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi, trong đó các bài đạt điểm cao phải được chọn để chấm kiểm tra; yêu cầu ráp phách thủ công ít nhất 20% số bài thi ngữ văn; Tiến hành nhập kết quả chấm tự luận theo 2 vòng độc lập, sau đó đối sánh để đảm bảo không có sai sót khi đó mới cập nhật kết quả chấm thi lên hệ thống phần mềm quản lý thi.