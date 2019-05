Thiếu giáo viên, điểm trường mầm non tiền tỷ thành nơi tập kết rác

(Dân Việt) Sau nhiều tháng bỏ hoang, trước mặt 4 phòng học mới xây trong khuôn viên điểm trường Mầm non xã An Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi) đã biến thành nơi chứa rác thải sinh hoạt.

Sau nhiều năm chính quyền huyện Lý Sơn gửi văn bản kiến nghị, tỉnh Quảng Ngãi đã cấp kinh phí khoảng 3 tỷ đồng để xây thêm 4 phòng học mới cho trường Mầm non xã An Hải của huyện này. Đến khoảng tháng 10.2018, số phòng này được hoàn thành.

Ngỡ rằng số phòng mới vừa xây thêm sẽ san bớt gánh nặng cho tình trạng trẻ đông đúc ở điểm trường chính nhưng kể từ khi hoàn thành đến nay đã gần nửa năm, số phòng học mới này vẫn chưa sử dụng, cửa đóng then cài trong sự xót xa, bức xúc của người dân địa phương.

Sau một thời gian dài bị bỏ hoang, ngoài tơ nhện giăng, bụi bám đầy trên vách tường, trần lớp học. Ai đó ở gần thấy sân phía trước điểm trường Mầm non An Hải rộng nên đã tận dụng làm nơi để rác thải sinh hoạt.

“Trong khi các cháu tại điểm trường cũ phải chịu cảnh phòng lớp chật chội do số lượng học sinh đông, phòng mới tốn tiền tỷ xây xong rồi lại đóng cửa thế này thật không thể hiểu nổi”, ông Nguyễn Văn Hai (người dân ở gần trường) bức xúc.

Cùng chung số phận, dãy nhà 2 tầng/6 phòng của trường Mầm non xã An Vĩnh, trị giá trên 8,1 tỷ đồng cũng bị bỏ hoang. Được biết trước đó hưởng ứng sự kêu gọi giúp đỡ cho huyện Lý Sơn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM đã hỗ trợ kinh phí khoảng 6,3 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của huyện để xây công trình trên. Tuy nhiên sau khi khánh thành vào gần cuối tháng 9.2018 cho đến nay, công trình này cũng lâm vào cảnh bỏ hoang.

Chiều 13.5, trả lời PV Dân Việt, ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn thừa nhận: "Các phòng, lớp học mới được xây thêm của 2 trường Mầm non An Hải và An Vĩnh đã hoàn thành từ nhiều tháng nhưng chưa sử dụng. Lý do là hiện bậc học này của huyện Lý Sơn đang thiếu giáo viên trầm trọng. Bên cạnh đó, trang thiết bị tại các phòng mới cũng chưa có đủ nên tạm đóng cửa".

Trả lời câu hỏi: “Trước khi xin xây thêm phòng học mới, chính quyền có đề nghị tỉnh cho tuyển thêm giáo viên không?”, vị Phó Chủ tịch huyện này giải thích: "Đã đề nghị nhiều lần rồi nhưng tỉnh cho chỉ tiêu tuyển rất ít. Ngay đợt tuyển giáo viên năm 2017-2018 vừa rồi, huyện đề nghị xin tuyển 32 chỉ tiêu bậc mầm non, nhưng tỉnh chỉ cho tuyển 11 chỉ tiêu”.

Phía trước cổng và một góc bên trong điểm trường Mầm non mới xây của xã An Vĩnh.

Ông Phan Văn Thảo - Trưởng phòng Giáo dục huyện Lý Sơn cho biết: "Toàn huyện có 3 trường mầm non gồm: trường An Hải có 2 điểm với 376 cháu/11 lớp/19 giáo viên; trường Mầm non Lý Sơn (trung tâm huyện) có 322 cháu/8 lớp/ 18 giáo viên; trường An Vĩnh có 4 điểm với 540 cháu/16 lớp/23 giáo viên. Hiện tỷ lệ giáo viên đứng lớp là 2 cô/lớp với số lượng 35-40 cháu/lớp. So với tiêu chuẩn quy định thì nhiều hơn 5 cháu/lớp và tỷ lệ giáo viên thiếu 0,2 giáo viên/lớp.

Theo ông Thảo, cụ thể để bù vào số đang thiếu hụt và có giáo viên đứng lớp tại các phòng, lớp mới xây, trường An Hải và Lý Sơn cần thêm 10 giáo viên/trường; trường An Vĩnh là 6 giáo viên. Với thực tế như vậy nếu tỉnh không cho tuyển thêm, hoặc có giải pháp khác, không thể có đủ thầy cô để đưa số phòng, lớp mới xây thêm vào sử dụng.

Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn giải thích: "Cùng với việc tiếp tục có văn bản đề nghị tỉnh cho phép tăng chỉ tiêu giáo viên, chính quyền huyện còn đưa ra giải pháp là xã hội hoá. Cụ thể là tự hợp đồng thêm giáo viên và phụ huynh sẽ góp tiền để cùng ngân sách huyện trả lương cho số hợp đồng. Tuy nhiên, giải pháp này đang chờ Huyện ủy Lý Sơn xem xét".