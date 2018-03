Thiếu nữ dân tộc Mông nghi tự tử vì cãi nhau với người yêu

(Dân Việt) Em G.T.M (sinh năm 2001), ở bản Pá Hốc, xã Tà Hộc, Mai Sơn, Sơn La được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, nghi do cãi nhau với người yêu.

Theo tìm hiểu của Dân Việt, sự việc trên được phát hiện vào khoảng 9h sáng 1.3, gần Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Tà Hộc.

Ảnh minh họa.

Chia sẻ với PV, anh G.A.T (anh trai M) - Bí thư chi bộ bản Pá Hốc, xã Tà Hộc nghẹn lời: "Khoảng 9h sáng qua (1.3) gia đình tôi bàng hoàng nhận được tin báo từ nhà trường là em M treo cổ tự vẫn. Sau khi nhận được tin, tôi cùng mọi người trong gia đình đã khẩn trương xuống hiện trường. Khi đến nơi, chúng tôi xót xa khi thấy em M tử vong trong tư thế treo cổ".

Theo anh T, mấy hôm trước anh còn bảo em M về giúp gia đình tổ chức đám cưới cho anh trai, không ngờ xảy ra sự việc đau buồn này. M là con gái út trong gia đình, rất ngoan nên bố mẹ và mọi người trong nhà ai cũng yêu thương, chiều chuộng.

"Trưa 27.2, M đi chơi với em M.A.Th (người yêu) trú tại bản Pá Nó A, xã Tà Hộc. Trong lúc đi chơi 2 em có to tiếng và giành giật điện thoại với nhau. Sau đó, em Th bỏ em M ở đấy rồi đi về. Gia đình nghĩ chắc là do nguyên nhân trên nên em M mới hành động nông nổi như vậy", anh T cho biết thêm.

Trao đổi nhanh với PV, ông Lò Văn Nhụa - Bí thư Đảng ủy xã Tà Hộc xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn. "Hôm qua, Công an huyện Mai Sơn đã vào khám nghiệm hiện trường và tử thi. Đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được kết luận hay thông báo nào từ phía công an về lý do em M tự tử", ông Nhụa cho biết.

Được biết, em M đang học lớp 9 tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Tà Hộc.