Thiếu nữ để lại lá thư và 1 chỉ vàng cho mẹ rồi 16 năm mất tích

Ở tuổi gần đất xa trời, vợ chồng ông Nguyễn Khắc Tuấn (75 tuổi) và bà Hàn Thị Tâm (74 tuổi) chỉ mong ước tìm được đứa con gái mất tích 16 năm qua.

Nóng lòng tìm em, chị Nguyễn Thị Nhàn đăng tin lên Facebook và cộng đồng mạng liên tục chia sẻ lên đến 15.000 lượt để thông tin được lan tỏa.

“Em gái tôi là Nguyễn Thị Nhạn, sinh năm 1982, quê quán xã Thiệu Quang, H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Lúc nhỏ do gia đình khó khăn, em đã phải nghỉ học nhường cho tôi được đến trường, rồi em phải đi lao động kiếm sống xa gia đình từ 13 tuổi. Đến khi tôi học sư phạm, em phụ giúp nuôi tôi ăn học, phụ giúp bố mẹ chi tiêu. Trong gia đình, so với em, tôi là người may mắn hơn. Cuối năm 2003, em viết cho mẹ một lá thư: "Mẹ đọc được lá thư này mẹ đừng khóc, giờ con tặng mẹ 1 chỉ vàng làm kỷ niệm, hẹn một con giáp con sẽ về".

Bố mẹ cứ đợi và hy vọng nhưng đã 16 năm trôi qua em vẫn không về”...

Dòng tin tìm em gái đầy xúc động và xót xa của chị Nhàn (39 tuổi, ở xã Thiệu Quang, H.Thiệu Hóa) khiến cư dân mạng rưng rưng. Có hơn 3.000 bình luận mong mỏi em gái chị Nhàn vẫn bình an nơi nào đó và sẽ sớm quay về.

Kể từ đó, vợ chồng bà Tâm không có cách nào để liên lạc với con mình. Ông bà thầm nghĩ, chắc dịp Tết Nguyên đán mỗi năm chị Nhạn sẽ về hoặc liên lạc với gia đình. Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 3 năm... và 16 năm qua, gia đình bà Tâm không nhận được bất cứ thông tin gì.PV Thanh Niên tìm đến căn nhà cấp 4 nằm bên bờ hữu sông Mã, vợ chồng ông Nguyễn Khắc Tuấn và bà Hàn Thị Tâm cho biết đằng đẵng 16 năm qua ngóng tin con trong vô vọng.

Bà Tâm rưng rưng nước mắt: “Đời sống gia đình lúc đó rất khó khăn. Nhạn là thứ 5 trong 6 anh chị em. Vì thế, nó phải nghỉ học sớm để phụ giúp gia đình. Năm 21 tuổi, khi đó chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán (năm 2003), nghĩ Nhạn sẽ về ăn tết cùng gia đình, thì cháu nó đã nhờ người quen gửi một bức thư tay về nhà. Trong thư nó chỉ ghi vội mấy dòng là đi làm ăn xa, hứa “hết một con giáp con sẽ quay về nhà với bố mẹ”.

Đọc được thư, vợ chồng tôi mới biết cháu nó đi làm ăn xa, nhưng không biết ở tỉnh nào, làm nghề gì mà đi đến 12 năm (một con giáp)”.

Vợ chồng ông bà Nguyễn Khắc Tuấn mong ngóng người con gái của mình trở về nhà

Ảnh: Phúc Ngư

Trông ngóng nuôi hy vọng

Chị Nhàn cho biết, ngày đó, chị cũng như những anh chị em trong gia đình luôn nghĩ chị Nhạn đi làm ăn ít năm rồi sẽ về. Khi em gái mất tích, cả nhà đã nhờ người quen, tìm nhiều cách khác nhau để hỏi thông tin. 4 năm trước, gia đình có nhắn tìm chị Nhạn trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng vẫn chưa có kết quả.

“Bố nhớ thương em chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong. Mẹ cũng lặn lội khắp nơi để tìm em. Bố mẹ nay đã già, chỉ còn mong mỏi ở phương xa nào đó, em biết tin hãy quay về với gia đình. Vì quá nóng lòng muốn tìm thấy em, tôi cũng đã đăng tải thông tin, hình ảnh của Nhạn lên mạng xã hội Facebook với hy vọng sẽ tìm thấy tung tích em gái”, chị Nhàn nói.

Ông Lê Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Thiệu Quang, xác nhận trường hợp chị Nguyễn Thị Nhạn đi làm ăn xa và mất tích 16 năm qua. “Chính quyền địa phương luôn chú ý đến thông tin về chị Nhạn. Nếu biết chị Nhạn đang cư trú, hoặc làm ăn trên địa bàn nào, chúng tôi sẽ phối hợp với gia đình để họ được đoàn tụ. Nhưng từ trước đến nay chúng tôi không nhận được thông tin gì về chị Nhạn. UBND xã cũng đã giao cho các đoàn thể thăm hỏi, động viên gia đình”, ông Tiến nói.

