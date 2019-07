Thiếu nữ lập công ty "ma", lừa tiền tỷ của bạn mẹ

(Dân Việt) Công an tỉnh Thái Bình vừa tiến hành bắt tạm giam một đối tượng nữ trên địa bàn tên là Phạm Thị Thu Trang do có liên quan đến việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 19/7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang (19 tuổi, trú TP.Thái Bình, Thái Bình) để điều tra về hành vi sử dụng con dấu tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, Trang tự đứng ra thành lập Công ty Havbarco chuyên kinh doanh bất động sản, đặt văn phòng tại Hà Nội.

Sau khi công ty được thành lập, cô gái 19 tuổi này đã lôi kéo, thuyết phục người thân, quen tham gia đầu tư vào công ty của mình.

Món “hời” được Trang đưa ra dụ dỗ là những người tham gia sẽ được nhận chia sẻ khuyến mãi gồm tiền, ô tô và tài sản có giá trị.

Đáng chú ý, trong danh sách nạn nhân bị Trang lừa, lôi kéo vào công ty "ma" có cả bạn của mẹ đối tượng này.

Đáng chú ý, trong danh sách nạn nhân bị Trang lừa, lôi kéo vào công ty “ma” có cả bạn của mẹ đối tượng này.

Bà Hoàng Thị H (57 tuổi, trú phường Đề Thám, TP.Thái Bình) là ví dụ điển hình. Từ đầu tháng 4/2019 đến tháng 7/2019, bà H đã 13 lần đưa tiền trực tiếp cho Trang tổng số tiền là 2,855 tỷ đồng, tuy nhiên những lần đưa tiền do tin tưởng nên bà H. đều không viết giấy tờ biên nhận.

Sau khi nhận tiền, Trang đưa cho bà H một số giấy tờ có đóng dấu giả mạo và giấy nộp tiền vào ngân hàng Vietcombank.

Hành vi này về sau bị bà H phát hiện và tố cáo đến cơ quan công an. Vào cuộc làm rõ, Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thị Thu Trang để điều tra về hành vi "sử dụng con dấu tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

