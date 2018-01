Thiếu quản lý đối với phế liệu có nguồn gốc từ vũ khí?

4h30 ngày 3.1, một vụ nổ kinh hoàng ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) với hàng nghìn viên đạn “bắn” vào các nhà dân xung quanh đã cướp đi sinh mạng 2 cháu bé, làm bị thương 9 người.

Kinh hoàng

Theo một đoạn clip trích xuất từ camera an ninh của người dân, khoảng 4h30 phút sáng 3.1 xuất hiện kèm theo tiếng nổ lớn là hàng nghìn viên đạn bốc theo “công phá” vào các nhà dân xung quanh. Vụ nổ đã gây nên một hố sâu khoảng hơn 1m, rộng 4m và dài khoảng 20m. Thiệt hại về tài sản là hàng chục căn nhà bị tốc mái, nhiều cửa kính vỡ vụn, tường nhà bị xuyên thủng. Cả chục căn nhà ở cách xa tâm của vụ nổ khoảng 200m cũng bị ảnh hưởng, vỡ kính, bụi đất đầy sân. Nhiều con đường ở trong thôn ngập trong đạn và mảnh vỡ của tường, kính.

Hiện trường vụ nổ (ảnh lớn). Những viên đạn được thu gom sau vụ nổ (ảnh nhỏ). Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Bà Lê Thị Nhung (50 tuổi), nhà cách hiện trường 20m kể: Khi cả nhà gồm 6 người đang ngủ thì bị đánh thức bởi một tiếng nổ nhỏ. Khoảng 4h30, một tiếng nổ lớn như bom khiến mọi đồ vật trong nhà bị rung chuyển. Gạch ngói, gương kính vỡ vụn, rơi xuống chăn màn, người khiến bà bị nhiều vết xước chảy máu vùng mặt. “Áp lực từ vụ nổ khiến tôi không thở được, chỉ kịp vùng dậy cùng chồng và người thân chạy khỏi nhà. Tuy nhiên, mở cửa ra sân, tôi thấy nhiều tia sáng vụt qua trước mắt, rơi xuống đất, nhiều vật thể sáng khác bay tứ tung khắp xóm”, bà Nhung nói.

Người phụ nữ ngũ tuần cho biết thêm, khi ra đường, bà chứng kiến người đàn ông từ khu nhà đổ sập chạy ra gào khóc, kêu cứu. Bà vội vàng đưa con, cháu nội ra đầu ngõ và hô hoán dân làng. “Hiện trường vụ nổ là kho chứa phế liệu, bị áp lực từ vụ nổ tạo thành một hố sâu. Mọi đồ vật vỡ vụn, bị hất tung. Một số người mắc kẹt trong đống đổ nát phát tín hiệu cầu cứu. Hàng chục người dân địa phương hò nhau bới đống đổ nát và đưa được 2 người ra ngoài thì lực lượng chức năng, cảnh sát tới hỗ trợ”, chị kể.

Còn chị Nguyễn Thanh (30 tuổi) ở gần UBND xã Văn Môn, cách hiện trường khoảng 600m cho biết, thời điểm trên chị vẫn đang ôm con gái ngủ bất ngờ có tiếng nổ lớn. Nghĩ ô tô đi qua đường xã va chạm vào cột điện dưới nhà nhưng bất ngờ tiếp ngay đó một tiếng nổ khác lớn hơn khiến chị tỉnh giấc. Vùng dậy, chị phát hiện 2 mảnh đạn đâm thủng cửa khiến nhiều mảnh cửa kính vỡ vụn. “Sau đó tôi được dân làng thông báo có vụ nổ lớn sập nhà ở kho phế liệu trong làng. Chỉ vài phút sau, mọi đường đi trong làng chật cứng người dân và cảnh sát đến cứu hộ, cứu nạn. Nhiều người sống gần đó bị thương, cũng được đưa vào bênh viện”, chị Thanh nói.

Chiều 3.1, một thanh niên khi nhặt những viên đạn vương vãi từ vụ nổ cho vào hộp thì một viên đạn bất ngờ phát nổ khiến anh này bị thương nặng.

Trả lời các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thừa nhận: Nguyên nhân vụ nổ ban đầu được xác định là do người dân mua vật liệu nổ về đây để chế xuất phế liệu dẫn đến nổ.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh có công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xác định nguyên nhân đồng thời động viên các gia đình nạn nhân. Ông Quỳnh cũng yêu cầu cơ quan công an nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần xử lý nghiêm. Trong sáng 3.1, Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1964) và vợ là Nguyễn Thị Cảnh, cùng trú tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong tới cơ quan công an để điều tra làm rõ những nội dung liên quan. Đến 15h chiều cùng ngày, cơ quan công an còn tiếp tục kiểm tra đột xuất một kho hàng khác của gia đình ông Tiến tại thôn Quan Độ, bất ngờ phát hiện thêm nhiều đầu đạn ở đây cùng với nhiều thiết bị điện tử khác. Hiện, cơ quan công an đã phong tỏa các kho hàng của gia đình ông Tiến và tiến hành thu gom số đầu đạn có trong kho này.

Theo một người dân (xin được giấu tên) cho biết, gia đình ông Nguyễn Văn Tiến vốn là điểm tập kết khá nhiều những phế liệu “khủng” trong lĩnh vực quân sự. Nhiều năm trước, người ta còn thấy cả những đầu, cánh máy bay, tên lửa, xe tăng cũ nát được kéo về kho hàng nhà ông. Cũng tại một kho hàng của ông Tiến cách gần 10 năm trước đã từng xảy ra một vụ nổ nhưng với quy mô nhỏ và cũng khiến cho một người tử vong.

Ông Nguyễn Văn Bang, Chủ tịch UBND huyện Yên Phong khẳng định, trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung tuyên truyền cho các hộ dân, kiểm tra các hộ kinh doanh phế liệu trên địa bàn. Đặc biệt, huyện sẽ thành lập tổ công tác liên ngành chốt chặn tại các đường vào làng để kiểm tra chặt chẽ nguồn phế liệu vào xã, hạn chế những nguy cơ xảy ra những sự việc tương tự.