Thông tin mới nhất về thời tiết Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

(Dân Việt) Thời tiết trên cả nước từ nay đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhìn chung khá thuận lợi để người dân đi du xuân.

Thời tiết trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhìn chung thuận lợi cho người dân đi du xuân. (ảnh minh họa: Hồng Phú).

Ngày 12/2, ông Lê Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia đã có những dự báo về tình hình thời tiết Tết Nguyên đán 2018.

Khu vực Bắc Bộ: thời tiết rất tương phản, đối nghịch nhau.

Cụ thể, phía tây Hoàng Liên Sơn (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hoà Bình, Lào Cai và Yên Bái) khá nóng và khô vào ban ngày, rét và sương mù nhiều vào ban đêm. Nhiệt độ ngày 27 - 30 độ, có ngày lên đến 30 - 32 độ C. Trong khi vùng núi cao như Sìn Hồ, Mộc Châu, Sa Pa, Mù Cang Chải... ban đêm có thể xuống thấp đến 6 - 10 độ C.

Phía đông Hoàng Liên Sơn (Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh) và Đồng bằng Trung du Bắc Bộ lại ẩm ướt, mưa nhỏ, mưa phùn, âm âm u u, độ ẩm cao... Hầu hết các ngày Tết, sáng và đêm đều có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió nồm ẩm, độ ẩm cao 85 - 95%, ban đêm rét vừa 16 - 19 độ C, ban ngày ấm áp 21 - 24 độ C. Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Phủ Lý, Ninh Bình, Bắc Ninh... có mưa xuân, sương mù, đêm rét 18 – 20 độ C, ngày lạnh 22 – 24 độ C, độ ẩm cao...

Khu vực Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thùa Thiên Huế): Trước Tết đến mùng 2 có mưa nhỏ một số nơi, trời rét về ban đêm và lạnh vào ban ngày. Nhiệt độ ban ngày dao động 20 - 23 độ C, ban đêm 17 - 20 độ C. Từ mùng 3 Tết trở đi có mưa nhỏ ở khắp nơi, trời rét, ban ngày nhiệt độ dao động 15 – 18 độ C, ban đêm 13 – 16 độ C.

Nam Trung Bộ (từ Đà Nẵng đến Bình Thuận): Trước Tết đến mùng 1 Tết có mưa ở khá nhiều tỉnh thành, thậm chí một số nơi mưa to. Trời mát mẻ, nhiệt độ ban ngày dao động 25 – 28 độ C, ban đêm 20 – 23 độ C. Từ mùng 2 Tết, trời không mưa, có lúc nắng, nhưng vẫn khá mát với nhiệt độ ban ngày dao động 27 – 30 độ C, ban đêm 22 – 25 độ C.

Tây Nguyên: Mưa trái mùa vào 30 và mùng 1 Tết làm cho bớt ẩm ướt và khá lạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động 22 – 25 độ C, ban đêm 19 – 22 độ C. Từ mùng 2 Tết trở đi, trời lại khô, xuất hiện nắng.

Nam Bộ: Trước Tết thời tiết tốt, ngày nắng, đêm se lạnh; chính Tết có thể mưa rào trái mùa, ngày khá nóng, đêm mát. Thành phố Hồ Chí Minh trước Tết, nhiệt độ ban ngày dao động 30 - 33 độ C, đêm 20 – 23 độ C; chính Tết có mưa rào bất chợt, ngày 32 - 35 độ C, đêm 22 - 25 độ C. Miền Tây mát hơn TP Hồ Chí Minh khoảng 2 - 3 độ.