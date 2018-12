Thông tin mới nhất vụ mẹ tố con tử vong sau khi bị công an đánh

(Dân Việt) Ngày 24.12, trả lời về việc bà Huỳnh Thị Thịnh (64 tuổi, ngụ phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM) tố cáo con trai bà tử vong sau khi bị công an phường 2 (quận Tân Bình) đánh vào đầu, người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết đã yêu cầu Công an quận Tân Bình báo cáo.

Đơn tố cáo của bà Huỳnh Thị Thịnh - mẹ anh Nguyễn Minh Sang. Theo đơn tố cáo đề ngày 23.12 của bà Huỳnh Thị Thịnh, con trai bà là anh Nguyễn Minh Sang (46 tuổi, ngụ quận Tân Bình) bị tử vong sau khi công an tới bắt bầu cua (một hình thức đánh bạc) tại khu vực chợ Phạm Văn Hai (phường 2, quận Tân Bình). Anh Nguyễn Quang Trúc - anh ruột nạn nhân cho biết: Anh Sang kinh doanh quán ăn ở chợ Phạm Văn Hai. Chiều 20.12, anh đi từ đường Ngô Thị Thu Minh đến đường Đinh Đền (khu vực chợ Phạm Văn Hai), qua một điểm đánh bầu cua ăn tiền. Đúng lúc đó thì bất ngờ có hai công an thuộc phường 2, quận Tân Bình ập đến. “Những người đánh bầu cua sợ nên bỏ chạy. Anh Sang thấy vậy cũng chạy đi. Anh Sang chạy được một quãng thì bị một công an tên S đuổi kịp, dùng dùi cui đánh, sự việc có một số người dân ở chợ xác nhận”, anh Trúc kể. Đơn khiếu nại của anh Nguyễn Quang Trúc gửi các cơ quan báo chí. Cũng theo người nhà anh Sang thuật lại, sau khi anh Sang bị đưa về trụ sở Công an phường 2, hơn 15h chiều 20.12, anh Sang được người thân tới đưa đi Bệnh viện Đa khoa Tân Bình vì kêu đau vùng đầu, sức khỏe yếu, mê man. Kết quả thăm khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy, hình ảnh chụp CT phần đầu cho thấy anh Sang bị chấn thương sọ não. Đến khoảng 6h sáng 23.12 thì anh Sang tử vong và được đưa xuống nhà xác bệnh viện. Theo thông tin từ Công an quận Tân Bình, trong quá trình công an phường 2 bắt đánh bạc thì anh Sang có bỏ chạy và bị té. Trường hợp tử vong của anh Sang đang được Công an quận Tân Bình, Công an phường 2 và các cơ quan liên quan phối hợp xác minh, làm rõ. "Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan liên quan để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong của người này hiện đang được điều tra” - vị Phó trưởng Công an quận Tân Bình thông tin. Trao đổi qua điện thoại với phóng viên Dân Việt vào sáng 24.12, đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an TP.HCM cho biết: "Công an TP.HCM đã yêu cầu Công an quận Tân Bình báo cáo vụ việc. Sau khi có đầy đủ thông tin và kết luận điều tra, chúng tôi sẽ cung cấp".

