Thông tin mới từ công an về nghi án bố cứa cổ con tử vong ở Phú Thọ

(Dân Việt) Theo trưởng Công an xã Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ), cơ quan điều tra đang tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi) để làm rõ nghi án ông này cứa cổ con gái đến thiệt mạng.

Theo VOV đưa tin, ông Đoàn Ngọc Tú, Trưởng công an xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, xã Văn Luông) để làm rõ sự việc cô con gái của Lý bị cứa cổ chết vào sáng nay (23.9). Như Dân Việt đưa tin, khoảng 8h sáng 23.9, người dân sống gần nhà Nguyễn Văn Lý (39 tuổi, xã Văn Luông) bỗng thấy cháu Nguyễn Thị L. (11 tuổi), con gái Lý vừa khóc vừa ôm cổ đầy máu chạy ra cổng kêu ú ớ. Người dân đã đưa cháu L. đến Bệnh viện đa khoa huyện Tân Sơn cấp cứu, nhưng cháu không qua khỏi. Nhận tin báo vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Vân Luông đã lập tức tới bảo vệ hiện trường và thông báo Công an huyện Tân Sơn để điều tra, làm rõ vụ việc. Sau đó, Công an huyện Tân Sơn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Thời điểm xảy ra vụ việc, ông Lý bố cháu L. có mặt ở nhà và cũng theo cháu L. đến bệnh viện. Tại nhà cháu L., chiếc giường cháu nằm đầy máu. Khám nghiệm ban đầu, nguyên nhân cháu L. tử vong do mất máu từ vết cứa sâu trên cổ, vết cứa do vật sắc nhọn gây ra. Hiện trường vụ việc. Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm rõ. Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận vết máu bắt nguồn từ chiếc giường cháu L. nằm, vết cứa trên cổ cháu có dấu hiệu tác động từ bên ngoài. Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Lý có mặt tại nhà. Đối tượng này là một người nghiện rượu. Về nghi vấn cháu bé bị cứa cổ, VOV cho biết, cơ quan chức năng cho rằng chưa thể khẳng định được. Vụ việc đang được Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý điều tra. Trên Đời sống Plus/GĐVN, trao đổi với PV, ông Tân Khai Hồng - Chủ tịch UBND xã Văn Luông cho biết, gia đình anh Nguyễn Văn L. có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng ly hôn đã vài năm nay. Em của cháu Nguyễn Thị N. sau đó được gửi tại làng trẻ SOS tỉnh Phú Thọ, còn N. ở với chú, bác trong gia đình. Ở địa phương, anh L. được nhận xét hay rượu chè. Cách đây một thời gian, anh này đi làm phi hồ, mới về nhà được khoảng 10 ngày thì xảy ra sự việc trên. Thời điểm xảy ra sự việc trên cháu N. ở cùng người cha ruột say rượu, không tỉnh táo.

