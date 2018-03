Thông tin mới vụ nam sinh chửi, bóp cổ giáo viên ngay trong lớp

(Dân Việt) Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre đã làm việc với các bên trong vụ việc cô giáo bị nam sinh bóp cổ ngay trên lớp.

Nam sinh bóp cổ giáo viên ngay trong lớp học. (Ảnh minh họa) Ông Nguyễn Văn Huấn - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre cho biết, nam sinh bóp cổ cô giáo tại lớp là học sinh cá biệt của trường, nhiều lần bị kỷ luật, khiển trách. Hiện tại, trường THCS Tân Thạch đã tạm đình chỉ việc học của nam sinh. Còn giáo viên bị bóp cổ vẫn đến lớp giảng dạy bình thường. Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Sở GD-ĐT Bến Tre chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện Châu Thành và nhà trường quan tâm hoàn cảnh gia đình, cuộc sống, sinh hoạt của em học sinh vi phạm; phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh. Chiều 8/3, Sở GD-ĐT tỉnh Bến Tre đã làm việc với các bên trong vụ việc cô giáo bị nam sinh bóp cổ ngay trên lớp. Theo đó, các bên gồm hiệu trưởng trường THCS Tân Thạch, cô N., nam sinh T. và các giáo viên chứng kiến vụ việc. Sở GD-ĐT Bến Tre cũng cho biết, Sở đã nhận được bản tường trình của cô giáo C.T.N. tường thuật lại vụ việc ngày 2/3. Theo bản tường trình, ngày 2/3, trong giờ học Tiếng Anh, cô C.T.N – giáo viên Trường THCS Tân Thạch - phát hiện 1 nữ sinh lớp 8 mang vở của môn khác ra học. Cô N. phát hiện và nhiều lần yêu cầu học sinh cất môn khác đi nhưng nữ sinh này không làm theo. Cô N. đến bàn thu giữ sách vở của môn kia. Ngay lập tức, nam sinh N.V.M.T ngồi ở bàn liền sau đứng dậy có lời lẽ thách thức, chửi bới, xúc phạm cô N. Cô N. đã sang thông báo và mời 2 giáo viên đứng lớp ở các phòng liền kề sang chứng kiến. Ngay sau đó, nam sinh T. lại tiếp tục lớn tiếng chửi bới và lao tới bóp cổ cô N. trước sự chứng kiến của tập thể học sinh. Nam sinh T. vừa chửi vừa bóp cổ cô N. Phải nhờ sự can ngăn của mọi người, nam sinh T. mới dừng lại.

