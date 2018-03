Thu hút nguồn nhân lực bằng lợi ích ổn định

Bà Nguyễn Thu Giang - Phó viện trưởng Viện Sức khoẻ ánh sáng cộng đồng (LIGHT): Tháo gỡ khó khăn bằng cách chuyển dịch lao động tự do “Việt Nam hiện nay có 2/3 tổng số lao động (chiếm gần 70%) là lao động tự do. Chính bởi là lao động tự do, không chịu sự ràng buộc, không có hợp đồng lao động nên không chịu sự quản lý của bất cứ DN, đơn vị nào. Họ thích là làm, không thích thì thôi. Theo tôi, Bộ LĐTBXH, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ để chuyển dịch cơ cấu lao động. Trước mắt cần phải chính thức hoá công việc cho một bộ phận lao động làm DN mà chưa có hợp đồng lao động, bảo hiểm lao động... Sau đó, cần chuyển dịch một bộ phận lớn lao động tự do, lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp, dịch vụ. Chỉ khi họ được đảm bảo an sinh - xã hội, được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được chăm sóc tốt thì họ mới xác định cống hiến, gắn bó”. Ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH​​​​​​​: Nên để thị trường tự điều tiết “Tôi cho rằng việc lao động đi làm hay không đi làm đầu xuân không phải là vấn đề gì đó to tát. Chúng ta biết rằng Việt Nam tham gia vào nền kinh tế thị trường, đã là kinh tế thị trường thì ta phải để thị trường tự điều tiết. Việc làm chỗ nào tốt thì lao động làm, chỗ nào không tốt thì lao động đi, đó là xu thế tất yếu. Nếu suy nghĩ là thị trường tự do mà cứ bắt lao động phải đi làm việc đúng ngày, đúng tháng, yêu cầu họ đi làm sớm từ đầu năm thì rất khó. Tất cả phụ thuộc vào sự thoả thuận của đôi bên. Nếu muốn quản lý được thị trường lao động tự do, chỉ còn cách chuyển dịch lao động sang khu vực lao động chính thức”.