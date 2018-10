Thứ trưởng lý giải vụ NXB hưởng chiết khấu cao vẫn kêu lỗ 40 tỷ đồng

(Dân Việt) “Sắp tới, việc xóa độc quyền sẽ được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, đó là việc tổ chức một chương trình có nhiều SGK, theo đó huy động các nguồn lực xã hội hóa để in ấn SGK”, Thứ trưởng Bộ GD–ĐT Nguyễn Hữu Độ thông tin tại cuộc họp báo Chính phủ chiều nay (1.10).

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ (ảnh Nguyễn Chương).

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ, báo chí đặt vấn đề về việc vừa qua Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội có báo cáo chỉ ra việc độc quyền sách giáo khoa (SGK) nhiều năm qua đã gây nhiều hệ lụy. Việc viết trực tiếp vào SGK gây lãng phí nhiều cho ngân sách nhà nước. Trong khi đó, NXB Giáo dục thông báo mỗi năm lỗ 40 tỷ đồng nhưng lại giữ mức chiết khấu 25% (tương đương 250 tỷ đồng), quan điểm của Chính phủ và Bộ GD-ĐT về việc này thế nào?.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết, Nghị quyết 40 của Quốc hội giao cho Bộ GD-ĐT tổ chức thay SGK và biên soạn một bộ tài liệu SGK mới.

Bộ đã thành lập nhóm biên soạn, tổ chức biên soạn, thành lập hội đồng thẩm định quốc gia, sau đó chuyển Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục để tổ chức biên tập, thiết kế, minh họa, in ấn... Quá trình thực hiện, NXB Giáo dục đã tổ chức đấu thầu in ấn ở tất cả các khu vực.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, vì SGK phải vận chuyển đến các nhà trường nên NXB đã chia thành 4 khu vực để trực tiếp tổ chức đấu thầu in ấn, để giảm chi phí vận chuyển sách từ các nhà in đến các trường. Vừa qua, Bộ TT&TT đã có quyết định giao quyền, nhiệm vụ cho 5 NXB có chức năng in ấn SGK.

“Sắp tới, việc xóa độc quyền sẽ được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội, đó là việc tổ chức một chương trình có nhiều SGK, theo đó huy động các nguồn lực xã hội hóa để in ấn SGK”, Thứ trưởng Bộ GD –ĐT Nguyễn Hữu Độ nói.

Về chiết khấu, Thứ trưởng Độ cho hay, theo báo cáo của NXB, ban đầu chiết khấu có thể từ 20 đến 25%, đến giờ chính thức từ 18 đến 20%. Ông Độ giải thích, việc chiết khấu này chính là để thực hiện việc vận chuyển, phát hành sách từ nhà in thông qua các công ty sách, thiết bị trường học, từ đó vận chuyển đến cho các em học sinh.

“Mức chiết khấu này so với tỉ lệ chiết khấu sách tham khảo, các sách khác là từ 30-40%. Mức này để trực tiếp thực hiện phục vụ cho công tác phát hành sách cho các em học sinh”, Thứ trưởng Độ nói.

Nói thêm về vấn đề này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, dư luận nhân dân và các đại biểu Quốc hội rất quan tâm đến vấn đề SGK.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thông tin thêm, tại phiên họp Chính phủ hôm nay, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng GD-ĐT giải trình, báo cáo với Chính phủ và yêu cầu có giải pháp khắc phục ngay liên quan đến vấn đề người dân, xã hội và đại biểu Quốc hội quan tâm. Thủ tướng cũng chỉ đạo việc in ấn, xuất bản SGK phải minh bạch, công khai, làm tốt công tác xã hội hóa, tránh độc quyền, tránh lợi ích nhóm.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, việc biên soạn SGK cũng phải xem xét lại vì người dân, đại biểu Quốc hội cho rằng có việc làm bài tập vào SGK. Bộ GD-ĐT đã chỉ đạo các trường, yêu cầu phải tiết kiệm, phải làm bài tập ra ngoài SGK...

Vẫn theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Thủ tướng chỉ đạo rất rõ ràng, Bộ GD-ĐT phải làm tốt việc này, người đứng đầu ngành cần chuẩn bị trả lời chất vấn trong trường hợp được Quốc hội chọn.