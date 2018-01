Thủ tướng giao 7 nhiệm vụ cho tân Chủ tịch PVN

(Dân Việt) Trao quyết định cho tân Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Thủ tướng cho rằng “lửa thử vàng, gian nan thử sức” và đề nghị tân Chủ tịch cùng tập thể cán bộ lãnh đạo PVN thực hiện 7 nhiệm vụ để Tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò chủ công của mình trong phát triển kinh tếxã hội…

Hôm nay 3/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã lễ dự công bố quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) PVN cho đồng chí Trần Sỹ Thanh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Cùng dự có lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các bộ, ngành và tập thể ban Lãnh đạo PVN cùng đông đảo cán bộ chủ chốt tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn. Buổi lễ được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu ở TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Sóc Trăng, Cà Mau.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”

Thủ tướng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, đánh giá cao nỗ lực, kết quả mà PVN đã đạt được thời gian qua khi mà Tập đoàn đối diện nhiều khó khăn, cả bên ngoài và bên trong, trong bối cảnh biến động của thế giới, giá dầu suy giảm nhiều năm rồi vấn đề Biển Đông cũng như một số cán bộ của Tập đoàn sai phạm, bị xử lý hình sự. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Tập đoàn với truyền thống tốt đẹp, cùng những con người lao động quên mình, tận tụy, từ các đơn vị ngoài khơi đến chế biến và các lĩnh vực khác, vẫn giữ vững kỷ cương, đoàn kết, nề nếp, hoàn thành nhiệm vụ năm 2017. Trong đó, Tập đoàn đã thực hiện vượt mức sản lượng dầu thô và khí, các mặt hàng sản phẩm được giao, tiếp tục khẳng định là một trong những đơn vị chủ công của ngành công thương, đóng góp vào thành công chung của cả nước.

Thủ tướng nhấn mạnh vị trí, vai trò của PVN đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phải thực hiện đồng thời 2 nhiệm vụ là sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và nhiệm vụ chính trị về an ninh quốc phòng, góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh năng lượng, là đơn vị nâng cao hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Với vị trí quan trọng như vậy, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, tập thể Ban Cán sự Đảng Chính phủ quyết định cử đồng chí Trần Sỹ Thanh về nhận nhiệm vụ tại Tập đoàn PVN.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV PVN. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng chúc mừng PVN hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng tin tưởng, đồng chí Trần Sỹ Thanh, người đã kinh qua nhiều vị trí công tác, nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Tập trung giải quyết 5 dự án yếu kém, thua lỗ

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị đồng chí Trần Sỹ Thanh cùng tập thể lãnh đạo PVN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết là tiếp tục giữ gìn, phát huy đoàn kết thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, xác định tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề mà Đảng, Nhà nước giao. Trong đó, chú trọng và làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên. Củng cố bộ máy tốt hơn nữa, xây dựng bộ máy tinh gọn, “vừa hồng vừa chuyên”.

“Phẩm chất cán bộ, ngoài năng lực thì đoàn kết, tập hợp đội ngũ để hoàn thành tốt nhiệm vụ là rất quan trọng”, Thủ tướng nói.

Cùng với đó, cần chỉ đạo thực hiện các giải pháp và điều hành phát triển PVN theo chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2030 tại Nghị quyết số 41 của Bộ Chính trị, các Quyết định 1748, 1749 của Thủ tướng Chính phủ. “Các đồng chí mà thất bại thì nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước khó có thể hoàn thành” vì tỉ lệ đóng góp của Tập đoàn khá lớn trong cơ cấu GDP, cơ cấu nộp ngân sách.

Thứ ba, Thủ tướng yêu cầu bám sát tình hình Biển Đông, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để triển khai các dự án dầu khí ở vùng xa trên thềm lục địa Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ đóng góp phát triển kinh tế-xã hội song song với việc bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ và khẳng định chủ quyền quốc gia.

Thứ tư, rà soát, cơ cấu lại các nguồn lực; thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn 2017-2020 như đã được phê duyệt. Khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2018 đề án tái cơ cấu toàn diện Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam giai đoạn 2017-2020, rà soát cơ cấu lại các nguồn lực, thực hiện cơ cấu sắp xếp, cổ phần hóa, trình Thủ tướng trong Quý I đề án tái cơ cấu tập đoàn, cơ cấu sắp xếp đối với Đại học Dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam…

Thứ năm, tập trung chỉ đạo các dự án trọng điểm quốc gia như dự án Cá voi xanh, khí lô B…, nhất là xử lý các vấn đề liên quan đến dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn theo đúng yêu cầu của Bộ Chính trị, để khắc phục tình trạng dự án bị chậm lại so với yêu cầu rồi các dự án nâng cấp, mở rộng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất, các dự án điện… “Như vậy, một loạt dự án có nguy cơ chậm trễ đang chờ Chủ tịch HĐTV mới cùng với Tổng Giám đốc, tập thể các đồng chí ở đây thúc đẩy quá trình này”, Thủ tướng nói. “Cái gì đã quy hoạch, đã đầu tư thì các đồng chí tập trung làm đến nơi, đến chốn, khắc phục mọi khó khăn, đề xuất cơ chế, chính sách với Bộ Công Thương, Tài chính… với Chính phủ để xem xét, xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật, tạo điều kiện cho phát triển”.

Thứ sáu, Chủ tịch cũng như Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc PVN chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại của 5 dự án yếu kém, thua lỗ kéo dài mà chưa khắc phục xong, gồm nhà máy xơ sợi Đình Vũ, nhà máy đóng tàu Dung Quất và 3 nhà máy nhiên liệu sinh học.

Thứ bảy, tiếp tục tiết giảm chi phí, chống lãng phí tiêu cực, tình trạng “sân trước sân sau”, nâng cao hiệu quả sản xuất. Quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ công nhân viên của toàn ngành dầu khí.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, tân Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh bày tỏ vinh dự và nhận thức sâu sắc trách nhiệm cá nhân để làm sao hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Đồng chí chia sẻ, không phải đứng đầu mà muốn đứng cùng, làm cùng, chung tay, sát vai với tập thể cán bộ, công nhân viên Tập đoàn để giai đoạn khó khăn của ngành dầu khí khép lại, tiếp tục phát triển hơn nữa.

Mặc dù thời gian qua có một số cá nhân sai phạm ảnh hưởng đến danh dự của ngành dầu khí, đồng chí Trần Sỹ Thanh tin tưởng, Đảng, Chính phủ, nhân dân không làm khó người làm dầu khí, luôn tạo điều kiện cho những người tràn đầy nhiệt huyết lấy lại khí thế, tâm thế, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chung của ngành.

Sau lễ công bố quyết định, Thủ tướng đã dự lễ chào mừng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí năm 2017 của PVN.

Theo Tập đoàn, khai thác dầu trong nước vượt 10,5% kế hoạch (vượt 1,29 triệu tấn); khai thác khí vượt 3% kế hoạch; sản xuất điện vượt 2,4% kế hoạch; sản xuất xăng dầu từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vượt 19,5% kế hoạch; tổng doanh thu vượt 13,8% kế hoạch (tăng 10,1% so với năm 2016); nộp ngân sách Nhà nước vượt 30,8% kế hoạch (tương đương vượt 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2016); lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, hệ số bảo toàn vốn đạt 1,02 lần – bảo đảm an toàn và phát triển vốn...