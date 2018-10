Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch tỉnh 42 tuổi

(Dân Việt) Chiều nay (8.10), tin từ Văn phòng Chính phủ cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Thái Thanh Quý (ảnh IT).

Cụ thể, tại Quyết định số 1320/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An.

Tại Quyết định số 1319/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Đường, để nghỉ hưu theo quy định.

Trước đó, sáng ngày 1.10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 để tiến hành bỏ phiếu bầu ông Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Kết quả, ông Thái Thanh Quý được bầu cử giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu tuyệt đối 86/86 phiếu bầu.

Ông Thái Thanh Quý sinh năm 1976, tại xã Long Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Ông tốt nghiệp Thạc sĩ quản lý kinh tế; cao cấp chính trị.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong quá trình công tác ông từng giữ các chức vụ Bí thư Đoàn khối cơ quan tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Bí thư Huyện ủy Nam Đàn; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An; Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1.2016), ông được bầu Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.