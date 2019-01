Thủ tướng phê chuẩn nhân sự của Nghệ An và Cần Thơ

(Dân Việt) Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung và miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và thành phố Cần Thơ.

Cụ thể, tại Quyết định số 1855/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An.

Ông Lê Hồng Vinh nhận hoa chúc mừng của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Ảnh: baonghean.vn

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả bỏ phiếu, ông Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 81/82 phiếu bầu. Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974. Quê quán ở xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Nơi ở hiện nay: xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn, chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Khoa học công nghệ, kỹ sư cầu đường, Đại học Giao thông vận tải; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Tại Quyết định 1853/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Xuân Đại, để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định số 1854/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Tâm, để nghỉ hưu theo chế độ.