Thủ tướng: Thành công của U23 VN là bài học cho nhiều bộ, ngành

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1.2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ mở đầu năm mới tốt hơn cùng kỳ năm 2017 với ấn tượng mạnh mẽ về một số chỉ tiêu, nhất là những trung tâm kinh tế lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nhắc lại bài học kinh nghiệm cũng như thành công của Đội tuyển U23 Việt Nam là ý chí kiên cường, quyết tâm cao và tính kỷ luật, tinh thần đồng đội, và cho rằng, điều này không chỉ cho bóng đá mà cho cả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, mỗi bộ, ngành, địa phương.

Cùng với kết quả năm 2017, được quyết định trong 2 quý cuối năm, khi kết thúc quý I/2017, sụt giảm nghiêm trọng các chỉ tiêu, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm cao hơn, mạnh mẽ, đồng bộ hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, chúng ta đã đạt kết quả bứt phá. Đây là bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng nhìn nhận, tiếp đà của năm 2017, với sự chỉ đạo chủ động thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội có chuyển biến tích cực tháng đầu năm 2018. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) tăng đến 53,4 điểm, cao nhất ASEAN, cao hơn cả Hàn Quốc, Trung Quốc, điều này thể hiện niềm tin lớn của người tiêu dùng và xã hội. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 20,9%, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 23,8%, đây là những động lực cho tăng trưởng GDP. Khách du lịch quốc tế tăng đến 42%, đạt trên 1,4 triệu lượt người. Doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao, trong đó có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới (cùng kỳ có gần 9.000 doanh nghiệp), và có thêm trên 4.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Dự trữ ngoại hối tăng lên gần 57 tỷ USD. Văn hóa, xã hội, được đặc biệt quan tâm thời gian qua, nhất là đối với vùng khó khăn, vùng thiên tai.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, có một số chỉ tiêu cần lưu ý, như tỷ lệ hàng Việt Nam tiêu thụ thấp so với hàng nhập khẩu.

Kinh tế Việt Nam là nền kinh tế mở, xuất nhập khẩu/GDP đến 190% nên mọi sự biến động của toàn cầu ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế Việt Nam, nhất là những nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc… Do đó, không thể lơ là, chủ quan, thỏa mãn với kết quả của tháng 1.2018. Tinh thần của U23, tinh thần và cách làm như những tháng cuối năm 2017 phải được thể trong quý đầu năm 2018.

Tháng 2 là tháng rét đậm rét hại đang diễn ra, đặc biệt là tháng có Tết Nguyên đán, Thủ tướng đề nghị, quan tâm hơn nữa đến sức khỏe của nhân dân, đi liền với đó kế hoạch gieo trồng, chăn nuôi trong hoàn cảnh rét đậm, rét hại kéo dài thì cần chỉ đạo thế nào. Đây là việc mà ngành y tế, NN&PTNT phải có biệp pháp xử lý, trả lời sớm nhất.

Vào Tết Nguyên đán, yêu cầu về cung cầu hàng hóa, bảo đảm an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ như thế nào. Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý, giá tiêu dùng tháng 1.2018 tăng 0,51%, là mức tăng cao so với cùng kỳ, đặt ra đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng hơn nữa trong điều chỉnh giá điện, dịch vụ giáo dục, y tế để bảo đảm CPI tăng dưới 4% như mục tiêu đặt ra trong năm nay. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, đặc biệt những trung tâm lớn trước mắt chưa tăng các loại giá, phí có liên quan. Phải quản lý tốt giá cả tiêu dùng với giải pháp cụ thể, căn cơ hơn.

Cho biết, nhiều bộ, ngành, địa phương đã khẩn trương vào cuộc triển khai Nghị quyết 01, Thủ tướng đặt vấn đề, còn bộ nào, địa phương nào chưa ban hành kế hoạch hành động theo tinh thần Nghị quyết 01 “mà như chúng ta nói, sau 10 ngày Nghị quyết 01 được ban hành thì các cấp, các ngành đều phải có chương trình hành động cụ thể để triển khai”.

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Tại phiên họp này, Chính phủ sẽ thảo luận, đánh giá, kiểm tra để thúc đẩy triển khai Nghị quyết 01 tích cực, trách nhiệm hơn nữa.

Thủ tướng cũng đề nghị các thành viên Chính phủ thảo luận thẳng thắn về những vướng mắc, những rào cản về thể chế pháp luật, về sự phối hợp trong chỉ đạo, điều hành để tháo gỡ sớm nhất, nhanh nhất, nhất là cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vì mục tiêu phát triển. Chính phủ, các bộ, ngành xác định xây dựng thể chế chính sách là ưu tiên hàng đầu để tạo đột phá cho huy động nguồn lực, giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện cho phát triển trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn 9-10 hội nghị chuyên đề lớn, có tính chất quốc gia để lắng nghe, tháo gỡ, xử lý vấn đề tốt hơn, đồng bộ hơn.

Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu thảo luận về việc sau Tết sẽ diễn ra các lễ hội ở địa phương, quản lý Nhà nước làm sao cho tốt không để tình trạng lộn xộn, gây dư luận bất bình, nhất là tình trạng lãng phí, chấm dứt tình trạng sử dụng xe công đi lễ hội.

