Thưởng nóng công an phá án vụ sản xuất xăng dầu giả "khủng"

(Dân Việt) Liên quan đến việc khám phá nhanh vụ án sản xuất xăng dầu giả tại huyện Bình Sơn, Công an tỉnh Quảng Ngãi và chính quyền huyện Bình Sơn đã tặng thưởng, biểu dương, khen ngợi lực lượng công an huyện này.

Sáng 30/9, Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn - Đỗ Thiết Khiêm đã trao Giấy khen, kèm số tiền thưởng 5 triệu đồng cho công an huyện vì đã có thành tích đột xuất trong công tác phát hiện, điều tra và xử lý vụ buôn bán xăng dầu giả tại địa phương. Trước đó ngày 24/9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra quyết định tặng thưởng cho Công an huyện Bình Sơn vì đã có thành tích nêu trên với số tiền thưởng 4 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Đỗ Thiết Khiêm (đầu tiên bên trái) trao Giấy khen kèm số tiền thưởng 5 triệu đồng cho công an huyện.

Như Dân Việt đã đưa tin, ngày 21/9, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đã bắt giam ông Bùi Đình Chương, chủ công ty TNHH Vận tải Đình Chương và Nguyễn Minh Hiệp (SN 1949, quê ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Dung Quất, KKT Dung Quất vì hành vi vi phạm sản xuất, kinh doanh xăng dầu giả.

Khám xét tại nhà xưởng của 2 đối tượng trên, Công an Quảng Ngãi phát hiện phương tiện vận chuyển, nhiều vật chứa đựng và dụng cụ pha chế, sang chiết xăng dầu bất hợp pháp như: Xe bồn chuyên dụng, can nhựa, bồn chứa...

Công an huyện Bình Sơn và cơ quan chức năng tỉnh phối hợp kiểm tra hiện trường vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ năm 2018 đến nay, cả 2 cùng liên kết với nhau để mua, pha chế và vận chuyển trên 100 chuyến với hơn 300.000 lít dầu giả bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh, thu lợi nhuận ước hàng tỷ đồng.