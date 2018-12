Thưởng nóng đơn vị phá đường dây đánh bạc do người Trung Quốc cầm đầu

(Dân Việt) Chiều 28.12, UBND thành phố Đà Nẵng đã thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho lực lượng Công an quận Sơn Trà vì đã triệt phá đường dây đánh bạc do người Trung Quốc cầm đầu, gồm 15 người Trung Quốc, 6 người Việt với số tiền lên đến 5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng thưởng nóng số tiền 30 triệu đồng cho lực lượng Công an quận Sơn Trà.

Thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, cuối tháng 11, qua công tác quản lý địa bàn, Công an quận Sơn Trà phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại 2 địa chỉ số nhà 70 và 72 Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà). Tại đây, có khoảng 15 người người nước ngoài (quốc tịch Trung Quốc) và 5 người Việt Nam hoạt động, lưu trú tập trung (các đối tượng ở hai ngôi nhà có biểu hiện quan hệ mật thiết với nhau) nhưng xác minh tại Công an phường thì tại hai địa chỉ trên chỉ đăng ký lưu trú cho 10 người nước ngoài.

Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trinh sát, Công an quận phát hiện một số dấu hiệu đặc biệt nghi vấn tại hai địa chỉ trên có sử dụng nhiều thiết bị vi tính, điện thoại di động và sim 4G (không sử dụng dịch vụ đường truyền cố định của bất kỳ nhà mạng nào). Số thiết bị trên tập kết tại tầng 3 của ngôi nhà số 72 Dương Vân Nga. Những người nước ngoài nói trên thường không ra khỏi nhà và đóng kín của, kéo rèm kín, người giúp việc bị cấm không được phép lên tầng 3 của ngôi nhà và bị cấm trao đổi với người khác về hoạt động của những người bên trong.

Từ thông tin trên, Công an quận Sơn Trà nhận định, các đối tượng người nước ngoài đang lưu trú tại hai địa chỉ trên có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sử dụng mạng máy tính vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lúc 9h30 ngày 19.12, Công an quận đã phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Công an thành phố tổ chức kiểm tra tại hai địa chỉ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, ở nhà số 72 Dương Vân Nga (đứng tên bởi bà Nguyễn Thị Yến Loan, SN 1979, trú đường Bùi Phải, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) có 11 người quốc tịch Trung Quốc, trong đó có 4 trường hợp được thuê nấu ăn, phục vụ số người Trung Quốc đang ở tại căn nhà và được trả lương 2.000-2.500 nhân dân tệ/tháng, 7 người Trung Quốc còn lại và 6 người Việt Nam được thuê trả lương từ 4.000-5000 nhân dân tệ/tháng để tiến hành các hoạt động sử dụng máy tính lôi kéo người chơi trên mạng tham gia đánh bạc trực tuyến qua các trò chơi trên website http://6u2q.cn, http://tyc345.cc.... Số khách hàng chơi chủ yếu là người Trung Quốc.

Kiểm tra số tài khoản đang tham gia đánh bạc, lực lượng chức năng ghi nhận số tiền 1.200.000 nhân dân tệ (tương đương 5 tỷ đồng), tiến hành thu giữ 11 thị thực và hộ chiếu của người Trung Quốc cùng 81 điện thoại di động thông minh, 26 máy tính xách tay.

Đường dây đánh bạc của người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc vừa được triệt phá tại quận Sơn Trà.

Tiếp tục kiểm tra căn nhà số 70 Dương Vân Nga (đứng tên bởi bà Nguyễn Thị Mại,SN 1938, trú tại 47 HàTông Quyền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), lực lượng công an tiến hành tạm giữ 4 thị thực và hộ chiếu của người Trung Quốccùng 18 điện thoại di động thông minh, máy tính xách tay…

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng biểu dương thành tích phá đường dây đánh bạc trên của Công an quận Sơn Trà. Ông Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị Công an quận Sơn Trà và Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ, truy tố, xét xử nghiêm minh những vi phạm của người nước ngoài để răn đe những đối tượng khác.