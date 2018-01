Thưởng Tết Nguyên đán năm nay khác gì so với năm trước?

Mức thưởng Tết 2018 tại các tỉnh thành vừa công bố có xu hướng tăng so với những năm trước, số tiền thưởng thấp nhất cũng đã tăng lên nhưng mức thưởng cao nhất lại giảm hơn.

Trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 hơn một tháng, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành lớn như Hà Nội, TP.HCM, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Cần Thơ… đã công bố mức thưởng cho người lao động. Năm nay, nhóm doanh nghiệp FDI đang có mức thưởng bình quân cao hơn so với các khối ngành khác, kể cả thưởng Tết Dương lịch và Tết âm lịch.

Mức thưởng cao nhất tại TP.HCM đang thuộc về một ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, với 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là mức thưởng cho Tết Dương lịch 2018.

Đối với Tết âm lịch, mức thưởng cao nhất tại TP.HCM thuộc về một doanh nghiệp trong nước, với 855 triệu đồng.

Thưởng Tết Nguyên đán bình quân của khối doanh nghiệp trong nước tại thành phố là 8,3 triệu đồng/người, tăng 10,89% so với năm 2017.

Mức thưởng Tết âm lịch cao thứ 2 thuộc về một doanh nghiệp tại Cần Thơ. Đây là doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, với 466 triệu đồng. Trong khi đó, cũng tại thành phố này, mức thưởng thấp nhất chỉ là 200.000 đồng/lao động.

Bình quân thưởng Tết Nguyên đán năm nay người lao động Cần Thơ nhận được từ 2,9 triệu đến trên 8,4 triệu đồng.

Tại Đồng Nai, một doanh nghiệp FDI đóng trong Khu công nghiệp Gò Dầu (huyện Long Thành) công bố thưởng Tết Nguyên đán cho nhân viên trên 400 triệu đồng. Đây là mức thưởng cao nhất tại tỉnh ghi nhận đến lúc này.

Trong khi đó, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất tại Hà Nội chỉ là 325 triệu đồng, bằng 1/3 so với TP.HCM. Mức thưởng này thuộc về một doanh nghiệp trong khối ngành FDI.

Năm nay, mức thưởng Tết âm lịch thấp nhất tại Hà Nội thuộc về nhóm các công ty có cổ phần vốn góp chi phối của Nhà nước, với 600.000 đồng.

Tại Đà Nẵng, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất thuộc về các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước, là 300 triệu đồng. Mức thưởng Tết thấp nhất trên địa bàn là 200.000 đồng, thuộc các doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của Nhà nước và doanh nghiệp FDI.

Mức thưởng Tết âm lịch tại Thanh Hóa năm nay cao nhất là 100 triệu đồng thuộc về khối doanh nghiệp FDI. Tuy nhiên, mức thấp nhất tại tỉnh này chỉ 100.000 đồng/người cũng thuộc khối doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, thưởng Tết chỉ với 100.000 đồng cho người lao động tại Thanh Hóa còn có nhóm công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100 % vốn điều lệ.

Tại Nghệ An, thưởng Tết Nguyên đán năm nay không biến động nhiều so với năm trước, dao động 4,6-5,6 triệu đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao nhất là Công ty TNHH Chế biến phụ phẩm thủy sản Xuri, với 120 triệu đồng/người. Mức thưởng thấp nhất người lao động tỉnh này nhận được trong dịp Tết sắp tới là 450.000 đồng/người.

Quảng Ngãi có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 128 triệu đồng do CTCP Thương mại Dịch vụ Dầu khí miền Trung thưởng cho người lao động. Xếp thứ 2 tại đây là CTCP Đường Quảng Ngãi với mức thưởng lên tới 120 triệu đồng. Mức thưởng thấp nhất trên địa bàn theo công bố thuộc về Công ty TNHH Hoàn Vũ, với 200.000 đồng/lao động.

Nhìn chung, thưởng Tết Nguyên đán năm nay tại các tỉnh, thành đã công bố đều tăng so với những năm trước đó. Tuy nhiên, đến nay, mức thưởng Tết cao nhất vẫn thấp hơn so với Tết Nguyên đán 2017.

Cụ thể, năm 2017, một doanh nghiệp tại TP.HCM đã chi thưởng lên tới 1 tỷ đồng cho người lao động, năm nay mức cao nhất là 855 triệu đồng.

Trong khi đó, mức thưởng thấp nhất năm ngoái chỉ 30.000 đồng/người thì năm nay tăng lên là 100.000 đồng/người.

Giống như năm trước, TP.HCM vẫn là nơi có mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất trong số các tỉnh thành công bố, với 855 triệu đồng; xếp sau là Cần Thơ với 466 triệu đồng, Đồng Nai, Hà Nội, Đà Nẵng lần lượt xếp sau với hơn 300 triệu đồng.

Thanh Hóa là tỉnh ghi nhận mức thưởng Tết Nguyên đán thấp nhất, với chỉ 100.000 đồng/lao động trong năm nay.

Nếu xếp theo khối ngành doanh nghiệp, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất không có nhiều thay đổi so với năm 2017. Khối doanh nghiệp trong nước tiếp tục dẫn đầu, cao hơn rất nhiều so với nhóm xếp thứ 2 là các doanh nghiệp FDI. Xếp thứ 3 là các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu, và mức thưởng thấp nhất thuộc về các doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Trong khi đó, nếu xếp mức bình quân thưởng Tết Nguyên đán 2018 tại các tỉnh thành thì nhóm doanh nghiệp FDI có mức thưởng bình quân cao nhất, xếp sau là nhóm doanh nghiệp dân doanh trong nước.

Nhóm các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước có mức thưởng Tết Nguyên đán bình quân không tăng nhiều so với năm trước, và xếp cuối là nhóm doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước.