Tiền mặt, bảo vật quốc gia và các hàng đặc biệt của Nhà nước được công an bảo vệ thế nào?

(Dân Việt) Bộ Công an đang lấy ý kiến về Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước. Trong dự thảo đang được lấy ý kiến, việc bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt do các lực lượng trong quân đội nhân dân đảm nhiệm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Theo dự thảo Nghị định Quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước, do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ mà Bộ Công an chủ trì xây dựng mới đây, dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 22 điều.

Tại Điều 1, Nghị định này quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước (sau đây gọi tắt là hàng đặc biệt) trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ.

Việc bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt do các lực lượng trong quân đội nhân dân đảm nhiệm không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

Hàng đặc biệt do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển, gồm:

Tiền mặt (tiền đồng Việt Nam), giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

Tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác) trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước;

Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.

3 bảo vật quốc gia là pho tượng phỗng dâng đèn được làm bằng đá và đồng từ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17-18.

Với những hàng đặc biệt này, chủ thể bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt được quy định tại Điều 4, gồm những lực lượng sau: Đơn vị Cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an có trách nhiệm vũ trang bảo vệ các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt do các cơ quan quản lý hàng đặc biệt ở Trung ương yêu cầu;

Đơn vị Cảnh sát nhân dân trực thuộc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm vũ trang bảo vệ các chuyến vận chuyển hàng đặc biệt do các cơ quan quản lý hàng đặc biệt ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu.Các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt bao gồm: Các lực lượng nghiệp vụ khác thuộc Công an nhân dân; Dân quân tự vệ tại các địa bàn trên tuyến vận chuyển; Cơ quan trực tiếp quản lý, bảo quản hàng đặc biệt; Người điều khiển phương tiện và cán bộ, nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển.

Việc vận chuyển hàng đặc biệt này còn có các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ bảo vệ bao gồm các lực lượng thi hành pháp luật trên tuyến vận chuyển hàng đặc biệt, bao gồm Thanh tra giao thông, Bộ đội biên phòng, Hải quan, Thuế, Cảnh sát biển, Quân chủng phòng không - không quân và các lực lượng khác có chức năng, nhiệm vụ thi hành pháp luật tại các trạm kiểm soát, các đơn vị tuần tra cơ động trên tuyến vận chuyển;

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ tại bến cảng, bến tàu, phà, nhà ga hoặc tại các điểm dừng, đỗ nơi phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt đi qua hoặc dừng lại.

Theo nội dung dự thảo Nghị định, nguyên tắc bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt phải:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng đặc biệt; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Bảo đảm tuyệt đối bí mật kế hoạch, quá trình vận chuyển và các thông tin, tài liệu liên quan theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm hàng đặc biệt hoặc cản trở quá trình vận chuyển.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát nhân dân làm nhiệm vụ vũ trang bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt với cơ quan quản lý hàng đặc biệt và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Gắn công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt với việc bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên các tuyến vận chuyển.

Các phương tiện vận chuyển các hàng đặc biệt gồm xe chuyên dùng trên đường bộ hoặc phương tiện vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, đường hàng không và các quy định khác của pháp luật có liên quan.