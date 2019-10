Tiếng nẹt pô lớn trong đêm chiếc Mercedes lao xuống rạch

Người dân cho biết đoạn đường nơi chiếc xe lao xuống con rạch rất vắng vẻ, ít người qua lại. Họ cũng nghe thấy tiếng động cơ rất lớn vang lên trong đêm.

Sáng 3/10, người dân sống bên rạch Bà Ngọt (Tiền Giang) vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc ba người tử vong trong chiếc Mercedes chìm dưới nước. Ba nạn nhân là người trong gia đình, trong đó, người phụ nữ đang có bầu 7 tháng.

Tuy nhiên, trước kết luận ban đầu của cơ quan điều tra rằng không tìm thấy dấu hiệu va chạm với phương tiện khác, nhiều người dân vẫn tỏ ra hoài nghi.

Trao đổi với PV, ông Võ Văn Triền (48 tuổi), bảo vệ tại Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang, chia sẻ những điểm bất thường trong đêm chiếc Mercedes lao xuống con rạch khiến 3 người tử vong.

"Chiếc xe đi với tiếng pô lớn, tôi đoán tốc độ của nó khá lớn. Sau đó tiếng động rất lớn vang lên khiến tôi tưởng có vụ va quệt cách đó chỉ vài chục mét", ông Triền thông tin.

Chiếc xe Mercedes băng qua con đường phía trước Nhà thiếu Nhi tỉnh Tiền Giang trong đêm. Ảnh: Thu Hằng

Sau khi rời khỏi quán karaoke XO, anh An (25 tuổi) cùng vợ là chị Trâm (24 tuổi) và anh Khánh (20 tuổi) di chuyển qua đường D2 để về nhà. Đoạn đường từ Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang tới nơi xe gặp nạn cách nhau khoảng 500 m.

"Lúc đó cho đến hôm sau tôi chưa biết đó là vụ tai nạn thảm khốc, đến khi mọi người bàn tán về chuyện trục vớt chiếc xe tôi mới vỡ lẽ ra", người bảo vệ tại nhà thiếu nhi chia sẻ.

Một số người dân sống gần đó cũng có cùng quan điểm rằng chiếc xe đã di chuyển với vận tốc rất lớn, người lái không thể kiểm soát tốc độ. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ của xe, kính xe còn vương vãi, một cây có đường kính hơn 10 cm bị xe lao trúng, gãy ở phần gốc.

Mảnh vỡ từ chiếc xe Mercedes còn nằm lại hiện trường. Ảnh: Quang Huy

"Nhìn dấu vết chiếc xe, tôi đoán Mercedes di chuyển với vận tốc khá cao, mép bờ kè bị xe tông vỡ, cái cây gãy rời hẳn ra", ông Nhân (59 tuổi), một người sinh sống gần đó chia sẻ.

Người dân cũng cho biết đêm đó triều cường lên cao, có thể tài xế đã không quan sát được đường nên lao thẳng xuống con rạch, cũng bởi lý do này mà việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Ông Nhân, người đầu tiên phát hiện dấu vết của chiếc xe mất tích cho biết khi tìm kiếm dọc con rạch, ông thấy có một cái cây bị gãy. Cách đó một đoạn, ông tìm thấy vết bánh xe hướng xuống dòng nước.

Theo nhận định ban đầu từ phía công an, người cầm lái ôtô Mercedes rơi xuống rạch Bà Ngọt là anh Khánh, em trai anh An. Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc và xem xét khả năng tài xế có biểu hiện say xỉn hay không.

Chiều 1/10, cảnh sát nhận được tin báo của gia đình về việc 3 người thân mất tích. Qua điều tra, công an xác định khuya 30/9, 3 nạn nhân đi ôtô đến quán karaoke ở xã Đạo Thạnh hát cùng nhóm bạn. Đến hơn 1h sáng hôm sau, họ rời quán và gia đình không còn liên lạc được cho đến khi ôtô được phát hiện dưới rạch sáng 2/10. Các nạn nhân kẹt lại trong xe đã được tổ chức lễ tang tại nhà riêng trong đêm 2/10.

Đoạn đường từ Nhà thiếu nhi tỉnh Tiền Giang đến nơi chiếc xe gặp nạn chỉ cách nhau 500 m. Ảnh: Google Maps.