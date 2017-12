Tiết lộ bất ngờ về nhóm thanh niên livestream "xin đểu" trên cao tốc

(Dân Việt) Các thanh niên chặn xe xin tiền tài xế mới 15-17 tuổi, đã bỏ học, chơi bời lêu lổng.

Hình ảnh nhóm thanh niên mang hung khí chặn đầu xe khách xin tiền. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 30.12, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ nhóm đối tượng chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai (đoạn qua huyện Phù Ninh) để xin tiền tài xế.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, bước đầu cơ quan điều tra xác định, các đối tượng đã lấy tiền của một lái xe khách. "Chúng tôi đã bắt các đối tượng. Hiện lái xe khách bị các đối tượng lấy tiền đang tới cơ quan điều tra để làm việc", lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.

Lãnh đạo Công an xã Phù Ninh cho biết thêm, sau khi xảy ra sự việc, tối 29.12, cơ quan điều tra đã xác định được 10 đối tượng liên quan, trong đó có 8 đối tượng trú tại địa bàn xã bị cơ quan điều tra triệu tập vì liên quan tới vụ việc chặn xe trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Các đối tượng trên còn rất trẻ, mới 15-17 tuổi.

"Các đối tượng trú tại xã đã bỏ học, sống lêu lổng, không có công việc ổn định, một số thi thoảng đi làm nhưng chủ yếu vẫn "ăn bám" bố mẹ", lãnh đạo Công an xã Phù Ninh cho biết.

Cũng theo lãnh đạo Công an xã Phù Ninh, khi bị công an triệu tập tối 29.12, một đối tượng trú tại xã Phù Ninh cho biết trước khi đi chặn xe xin tiền, đối tượng đi uống bia sau đó làm gì thì không nhớ.

Trước đó, tối 29/12, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh về một nhóm thanh niên vác theo nhiều hung khí và quay video nói thẳng “đây là các thanh niên đang đi xin tiền”.

Nhóm thanh niên trên đứng chặn trên đường, khi thấy xe ô tô đi qua đã vẫy lại để “xin đểu”, một số tài xế đã phải đưa tiền để được đi qua.

Bên cạnh đó, nhóm thanh niên còn lời lẽ văng tục, chửi bới thách thức cư dân mạng, thậm chí là thách thức cả việc gọi công an tới trong lúc quay livestream, những thanh niên này “nổ” địa chỉ cho biết mình đang ở đoạn IC8 cao tốc phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

Quan sát từ clip thấy, nhóm thanh niên chủ yếu dừng xe ô tô khách và “xin đểu” tiền của tài xế. Một thanh niên trong nhóm còn xòe một tập tiền và khoe đã xin được số tiền là hơn 3 triệu đồng, sau đó nhóm này tiếp tục chờ “con mồi” tới để xin tiếp.

Ngay sau khi xem đoạn video, nhiều người tỏ ra bất bình, bức xúc trước hành động của nhóm thanh niên trên, nhiều người cho rằng đây là hành động coi thường pháp luật, cần phải được xử lý nghiêm.

Clip: Nhóm thanh niên "xin đểu" trên cao tốc, livestream thách thức công an. Clip Ngọc Quang