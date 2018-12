Tìm ra thủ phạm trộm 1.200 chỉ vàng sau một năm gây án

Sáng nay 24.12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an phá thành công vụ án trộm tiệm vàng Trang Ngọc (TP.Hà Tĩnh) xảy ra cách đây hơn 1 năm từ dấu vết đường vân chân mà thủ phạm để lại hiện trường.

Hơn 1 năm trước, dư luận tại Hà Tĩnh từng chấn động khi một tiệm vàng trên địa bàn tỉnh này bị kẻ gian đột nhập "khoắng" đi 1.200 chỉ vàng. Với vết đường vân chân đối tượng để lại hiện trường, công an đã phá vụ án tưởng như đi vào ngõ cụt.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 7 giờ ngày 26.8.2017, anh Lê Văn H. (SN 1969, trú TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh), là chủ tiệm vàng T.N., bàng hoàng khi phát hiện tiệm vàng của mình đã bị kẻ gian cưa song cửa sổ tầng 3 đột nhập vào nhà trộm mất 1.200 chỉ vàng. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm hơn 3 tỷ đồng.

Nguyễn Văn Năm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sự việc sau đó đã được anh H. báo cáo cho cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, thu thập dấu vết.

Quá trình xem lại hình ảnh trích xuất từ camera, cơ quan điều tra nhận định, đối tượng đã đột nhập vào tiệm vàng là 1 nam giới, di chuyển tới khu vực tiệm vàng T.N. bằng taxi trong khoảng thời gian từ 1 giờ đến rạng sáng cùng ngày. Thủ phạm đã trèo từ cây xoài trước nhà số 20 rồi di chuyển qua lan can tầng 2 của các ngôi nhà số 18, 16 và 14, sau đó cưa song cửa sổ tầng 3 rồi đột nhập vào trong.

Tuy nhiên, bằng sự ma mãnh và tinh vi của mình, thủ phạm đã không hề để lại bất cứ dấu vân tay nào tại hiện trường. Song, lực lượng chức năng đã thu giữ được dấu vân chân của thủ phạm tại tầng 3 của ngôi nhà. Ngay lập tức, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành giám định với hàng loạt đối tượng trong diện nghi vấn, nhưng tất cả đều không trùng khớp, và vụ án tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt.

Thời điểm đó, chủ tiệm vàng T.N. đã treo thưởng 200 triệu đồng cho người nào phát hiện được thủ phạm.

Bẵng đi hơn 1 năm, bất ngờ mới đây, ngày 20.12, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh nắm được thông tin Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an đang giám định dấu vết đường vân chân của 1 đối tượng đã gây ra các vụ "đột vòm" rồi "khoắng" rất nhiều vàng ở các tỉnh phía Bắc với phương thức, thủ đoạn giống với vụ tiệm vàng T.N. ở Hà Tĩnh bị kẻ gian đột nhập "hốt" đi 1.200 chỉ vàng. Ngay lập tức, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử cán bộ ra để giám định so sánh.

Quá trình giám định và so sánh, cơ quan chức năng xác định dấu vết đường vân chân thu được tại tiệm vàng T.N. và dấu vết đường vân chân của đối tượng gây ra các vụ trộm vàng ở các tỉnh phía Bắc là của cùng một đối tượng tên Nguyễn Văn Năm (SN 1987, trú tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh).

Qua đấu tranh, cùng với kết quả giám định trên, Nguyễn Văn Năm đã phải thừa nhận, chính mình là kẻ đã thực hiện vụ "đột vòm" tại tiệm vàng T.N. 1 năm về trước.

Tại cơ quan điều tra, Năm còn khai nhận rằng, ngoài vụ trộm tiệm vàng T.N., nghi phạm này còn nhiều lần thực hiện vụ "đột vòm" trót lọt tại nhiều tiệm vàng trên địa bàn các tỉnh như: Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lai Châu,… Sau khi "cuỗm" được vàng, để tránh cơ quan điều tra lần ra dấu vết, Năm đưa toàn bộ số vàng này lên TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để tiêu thụ.