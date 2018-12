Tìm thấy thi thể người mẹ để lại thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu tự tử

(Dân Việt) Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người mẹ trẻ nhảy cầu tự tử sau khi để lại bức thư tuyệt mệnh tại địa bàn xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Ngày 27.12, ông Bùi Đức Hồng- Trường Công an xã Cẩm Vịnh cho biết: “Chiều tối 25.12, Công an xã Cẩm Vịnh nhận được tin báo có người tự tử tại khu vực cầu Phủ 2, ngay sau đó các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng nhưng do nước sâu, trời tối nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến sáng 27.12, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của chị H. Hiện các lực lượng chức năng đang làm rõ sự việc, đồng thời làm các thủ tục để bàn giao thi thể người mẹ cho gia đình”.

Thi thể chị H. vừa được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 25.12, tại khu vực cầu Phủ 2, trên đường tránh TP. Hà Tĩnh đoạn qua xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) người dân phát hiện một người phụ nữ trẻ dựng xe máy trên cầu rồi bất ngờ trèo qua lan can và nhảy xuống sông.

Tại hiện trường nạn nhân để lại một chiếc xe máy, các vật dụng trong cốp xe như ví tiền, điện thoại và bức thư dài 8 trang gửi cho con trai của mình.

Nội dung trong bức thư có nhắc đến việc nợ nần và vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn thời gian gần đây. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xác định nạn nhân là B.T.H. (SN 1995, ở phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh).

Được biết, H. có chồng và 1 con trai 2 tuổi. Khoảng 1 tháng trở lại đây, H. đã chuyển về ở bên nhà ngoại tại thôn Yên Khánh, Cẩm Vịnh.